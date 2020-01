Benedetta Parodi, quattro nuovi tattoo in un giorno

Alessia Marcuzzi, addio all'Isola dei Famosi

Alessia Marcuzzi dice addio all’Isola dei Famosi. Rinuncia al reality di cui è stata al timone per ben cinque edizioni, dal 2015. Dopo giorni di rumors, ora arriva il comunicato di Mediaset in cui si spiega che la bionda 47enne, in totale accordo con l’azienda, ha deciso dedicarsi a nuovi progetti su Canale 5 che andranno ad aggiungersi alla sua puntata settimanale di Le Iene, in onda dal prossimo febbraio su Italia 1...

TUTTI I VIDEO