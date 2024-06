''Mi sono commossa parecchio'': Bianca Atzei parla della canzone che Gigi D’Alessio ha scritto dopo il suo aborto spontaneo

La cantante 37enne è mamma di un bambino, ma per arrivare alla maternità ha sofferto

Ha infatti vissuto un doloroso aborto spontaneo, sul tema D’Alessio ha scritto un brano

Bianca Atzei ha spiegato di essere rimasta sorpresa dalla canzone che Gigi D’Alessio ha scritto per lei sull’aborto spontaneo subito alcuni mesi prima della gravidanza che ha invece portato alla nascita di suo figlio.

La cantante 37enne è mamma di Noa Alexander, avuto col compagno Stefano Corti, dal gennaio del 2023. Prima del lieto evento ne aveva vissuto uno molto doloroso con la perdita di un altro bambino durante la gestazione (ne aveva parlato pubblicamente).

La 37enne Bianca Atzei parla di 'Una cometa blu'

Per lei e su quest’argomento il collega e amico Gigi D’Alessio ha scritto ‘Una cometa blu’.

Al Corriere della Sera, Bianca ha spiegato: “Gigi per me è una persona speciale. Mi è stato accanto nei momenti più complicati della mia vita. Inoltre ho imparato molto da lui, umanamente e artisticamente, sia quando abbiamo condiviso lo studio che palchi importanti. Quando mi è arrivata ‘Una cometa blu’ ho subito pensato che fosse un brano che non avrei potuto mai scrivere, perché riguarda una cosa che mi è accaduta e che mi ha ferita”.

Bianca con il figlio Noa Alexander, 1 anno

Il collega è riuscito a trasmettere “in musica il suo stato d’animo di madre interrotta”: “Sì, lui è riuscito a toccare con delicatezza un tema molto difficile, come appunto l’aborto spontaneo. Essendo poi un uomo mi ha stupito due volte, anche perché non sapevo di cosa parlasse nel testo. Non avevo idea dell’argomento. La prima volta che l’ho ascoltata mi sono dunque commossa parecchio”.

E anche il piccolo Noa apprezza molto questo brano: “Noa ogni volta che l’ascolta si ferma. È rapito dalla melodia. Probabilmente perché l’ho cantata mentre lui era nella mia pancia. Avrà quindi avvertito un’energia molto forte, che riaffiora quando la riascolta. È come se avvertisse una profonda connessione con la musica e le parole. È una specie di magia”.