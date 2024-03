Bianca Balti festeggia 40 anni con l'abito 'nude look', mega white party a Milano con tanti volti noti: guarda

La top model si scatena alla festa che celebra il compleanno e i 20 anni di carriera

Sceglie un abito sensualissimo di The Attico: con lei ci sono anche le due figlie, Matilde e Mia

Ha preso un volo insieme alle due figlie da Los Angeles per essere in Italia il 19 marzo. Bianca Balti festeggia 40 anni scatenata. La top model organizza un mega white party a Milano, sceglie un noto locale nella Galleria Vittorio Emanuele II per riunire amici e tanti volti noti in occasione del suo compleanno e dei 20 anni di carriera. Accanto a lei anche i suoi grandi amori, Matilde, 17 anni, e Mia, 8. E’ euforica e favolosa: la musa di Dolce & Gabbana per l’occasione indossa un abito ‘nude look’ firmato da The Attico, il brand dell’amica Gilda Ambrosio.

Bianca Balti festeggia 40 anni con l'abito 'nude look', mega white party a Milano con tanti volti noti

Bianca si scatena. Luci soffuse e tanta musica la divertono. Lei accoglie gli invitati. Tra i vip presenti, proprio la Ambrosio. Non possono mancare Giulia Salemi e il fidanzato Pierpaolo Pretelli, Marco Mengoni, Emis Killa. Sono tutti vestiti di bianco, come impone il tema della festa. Il dress code, infatti, recita: “Bianchissima”.

La top model si scatena alla festa che celebra il compleanno e i 20 anni di carriera

La Balti è magnifica, è lei la regina della serata. Il vestito che porta è un modello con reggiseno gioiello con coppe white da cui cadono fili di cristallo. La sua silhouette così come l’intimo solo assolutamente in vista. L’orlo del capo è meraviglioso, abbellito dalle piume. Ai piedi la modella calza pumps a effetto specchio dello stesso brand. Una collana choker la illumina ancora di più: il make-up è naturale, i capelli sono sciolti e selvaggi.

All'evento anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

La modella riceve i fiori da Dolce & Gabbana nella stanza dell'hotel in cui alloggia

La festeggiata, glamour, non si ferma un attimo, condivide foto e video del party sul social. Prima di spegnere le candeline sulla torta, esclama: “Volevo dirvi che vi voglio un sacco di bene!”. Davanti a lei un dolce a più piani e due ugly cake a forma di cuore color rosa con su scritto: "Forty and still don't get jokes", “40 anni e ancora non capisco le battute”, e "...And too young for botox”, “...e troppo giovane per il botox”. I calici si alzano in cielo e arrivano un mare di auguri. Le danze continuano fino alle 3 di notte. E’ una festa esagerata.