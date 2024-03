''Per questo scrittore Charlotte Casiraghi ha lasciato il marito'': Diva e Donna pubblica foto della principessa con il presunto nuovo fidanzato

Avrebbe detto addio a Dimitri Rassam, sposato a giugno 2019 e da cui ha avuto Balthazar nel 2018

Diva e Donna, come il resto dei rotocalchi di tutto il mondo, ne sono certi. “Per questo scrittore Charlotte Casiraghi ha lasciato il marito”, titola in copertina il settimanale e pubblica la foto della principessa con il presunto nuovo fidanzato. I gossip ormai sono vorticosi da giorni in ogni parte del pianeta. La figlia di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi avrebbe detto addio a Dimitri Rassam, sposato a giugno 2019 e da cui ha avuto Balthazar un anno prima nel 2018. Il 42enne, che prima era stato sposato per sei anni con la modella russa Masha Novoselov, che l’aveva reso padre di Deva, oggi dodicenne, apparterrebbe ormai al passato della 37enne.

Charlotte, anche mamma di Raphael. 10 anni, nato dalla relazione con Gad Elmeleh, si sarebbe legata a Nicolas Mathieu, 45enne molto famoso in Francia. Secondo Voici la decisione di lasciare Dimitri sarebbe partita da lei. “Era già da tempo che la coppia attraversava una fase di crisi, Charlotte rimproverava al marito di non essere abbastanza presente”, si legge sul giornale. "Non esisteva più alcuna vita di famiglia", ha rivelato una fonte anonima. Per ora, però, dal Principato non arriva alcuna conferma.

Gli scatti di Charlotte con Nicolas, fatti a Parigi, parrebbero confermare la rottura. Lei e lo scrittore si sarebbero avvicinati per la comune passione per la letteratura. Il volto di Chanel è laureata in filosofia alla Sorbona e Mathieu ha una laurea in Arti dello spettacolo conseguita presso l'Università di Metz. Nicolas, in passato giornalista e ghost writer, nel 2014 ha pubblicato il suo primo libro, il noir Aux animaux la guerre (Come una guerra, da cui è stata tratta anche una serie televisiva). Poi sono usciti Leurs enfants après eux (E i figli dopo di loro), con cui ha vinto il Prix Goncourt, nel 2023 Connemara (La Canzone Popolare) e nel 2024, da poche settimane, Le ciel ouvert. Anche lui è già genitore, ha un figlio, Oscar, di 11 anni.