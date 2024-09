''Sto cercando di vivere una vita il più normale possibile'': Bianca Balti dimessa dopo l'operazione per il tumore, aggiorna via social

La top model 40enne si fa vedere tra le mura di casa: negli States sono arrivati i genitori

Cerca di combattere la sua battaglia contro il cancro alle ovaie sempre col sorriso sulle labbra

Bianca Balti è tornata nella sua casa. Dimessa dopo l’operazione per rimuovere il tumore alle ovaie al terzo stadio, si fa vedere sdraiata sul divano con una copertina addosso, maglioncino in lana e occhiali da vista. Aggiorna i fan via social nelle sue storie. “Sto cercando di vivere una vita il più normale possibile”, sottolinea la top model 40enne, madre di Matilde, 17 anni, avuta da Christian Lucidi, e Mia, nata nel 2015 dalla relazione con il secondo marito Matthew McRae.

La Balti sa che sarà un percorso lungo in cui, dopo l’intervento, dovrà curarsi, probabilmente con cicli di chemioterapia. Cerca di combattere la sua battaglia contro il cancro sempre col sorriso sulle labbra. Dall'Italia sono arrivati i genitori per darle una mano durante la convalescenza.

“Volevo dire che mi sono svegliata oggi, e sono andata a dormire ieri, inondata di messaggi sia sul telefono che su Instagram - esordisce la modella - Siccome sto cercando di vivere una vita il più normale possibile, soprattutto adesso che sono tornata a casa e che sono arrivati la mia mamma e il mio papà, se avessi dovuto rispondere a tutti i messaggi, avrei trascorso tutto il pomeriggio a farlo. Vi ringrazio tantissimo e piano piano risponderò. Cercando, appunto, di vivere una vita il più normale possibile”.

La Balti aggiunge: “Sì, lo so che non è normale dormire col maglione… ma mi sono svegliata alle 3 e non riuscivo a dormire. Sono andata a fare un giro in casa e avevo freddo, così mi sono messa il maglione. Per cui mi sono addormentata con il maglione, non giudicatemi! Grazie per tutti i messaggi!”.