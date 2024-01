Lui è Helly Nahmad, 46 anni, mercante e collezionista d’arte americano

I due a St. Barths, con la top model 39enne anche la figlia minore Mia, 8 anni compiuti il 14 aprile

Bianca Balti rompe il silenzio sui suoi affari di cuore e pubblica il primo selfie a due col nuovo fidanzato, lo presenta sui social condividendo la foto che la ritrae insieme a lui durante le vacanze di Natale. Lui è Helly Nahmad, 46 anni, mercante e collezionista d’arte americano. I due hanno trascorso giorni appassionati e rilassanti a St. Barths. La top model 39enne ha portato con sé anche la figlia minore Mia, 8 anni compiuti il 14 aprile, avuta dall’ex Matthew McRae. Nessuna traccia della primogenita Matilde, 17 anni, nata dalla relazione con Christian Lucidi, tornata a vivere con lei a Los Angeles.

Bianca Balti presenta il suo nuovo fidanzato su Instagram, ecco la foto insieme durante le vacanze di Natale

Bianca si fa vedere in acqua con l’uomo che le ha ridato fiducia nell’amore. “I love you”, scrive la 39enne. Sull’isola caraibica insieme alla coppia sono partiti pure la sua cara amica Valentina Micchetti col marito Guy Adler e le loro due figlie. I giorni sono trascorsi in fretta, ma in modo appagante e completo. Ora si torna a casa.

Lui è Helly Nahmad, 46 anni, mercante e collezionista d’arte americano

La 39enne è volata a St. Barths insieme a lui

La Balti e Helly, grande amico di Leonardo DiCaprio erano stati avvistati insieme già lo scorso 26 giugno, in occasione delle nozze tra Madison Headrick, modella americana amica dell’italiana nata a Lodii, e Joseph Nahmad, celebrato in Costa Smeralda. Bianca ha partecipato alle nozze accanto a lui, fratello dello sposo.

Con la top model anche la figlia minore Mia, 8 anni compiuti il 14 aprile

Helly non ha un profilo Instagram, solo quello della sua galleria, la Helly Nahmad Gallery, in pieno centro a Manhattan, dove espone opere di grandissimo valore e pregio, di artisti come Pablo Picasso. E’ nato nel 1978 da una famiglia di collezionisti e ha un patrimonio milionario: possiede un intero piano della Trump Tower che, secondo le ultime stime, dovrebbe valere più di 18 milioni di dollari. Si sa pochissimo sul suo privato. Fino al 2008 ha avuto una relazione con la top model brasiliama Ana Beatriz Barros. Ora c’è Bianca nel suo cuore.