''Totti non si è comportato bene con me, spero mi chieda scusa'': Flavia Vento parla del famoso gossip e attacca l'ex calciatore

Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona la showgirl 46enne torna sull’’affaire Francesco’

Flavia Vento, come promesso e anticipato, a La Volta Buona, ospite di Caterina Balivo, parla del famoso gossip e attacca l’ex capitano della Roma. “Totti non si è comportato bene con me, spero mi chieda scusa”, dice. E’ ferita dal comportamento dell’ex calciatore 47enne.

La Balivo le mette davanti due personaggi, deve decidere quale ‘tritare’: uno è Tom Cruise, di cui la Vento è pazza, l’altro è Totti. “Flavia, in maniera ‘unica’, cosa mi vuoi dire di lui?”, le chiede la padrona di casa, tenendo in mano la foto di Francesco e rifacendosi, con le sue parole, al titolo del documentario di Ilary Blasi in onda su Netflix, “Unica”.

La 46enne si fa seria in volto e affronta l’argomento spinoso. “Posso dirti una cosa? Io in 18 anni sono sempre stata molto zitta su questa storia e ho sempre fatto finta di niente, ma ti posso dire che è stata una storia che mi ha ferito tantissimo nell'orgoglio di donna… Perché non è bello. Non voglio entrare troppo nel vivo, ma non è bello quello che è successo e ti parlo da donna ferita. Io spero che un giorno mi chieda scusa perché non si è comportato bene con me”, sottolinea quasi tutto d’un fiato.

Caterina vorrebbe che lei spiegasse maggiormente il gossip riguardante il possibile flirt tra lei e lo sportivo a pochi giorni dalle nozze con la Blasi, incinta del primogenito Cristian, celebrate il 15 giugno 2015. La Vento però taglia corto e sottolinea: “Poi la storia è lunga e magari un giorno ritorno e ne parliamo…”.

La conduttrice le domanda cosa l’abbia ferita di più. “Tutto quello che hanno scritto, soprattutto quello che ha scritto lui nel libro. Era meglio che non scriveva niente di me nel libro. Ci sono delle pagine rivolte a me dentro, se non le scriveva proprio era meglio”, precisa la Vento e conclude: “Siamo in periodo di feste, ricordare cose negative della mia vita non mi va”. La presentatrice coglie la palla al balzo e la invita a tornare il 15 gennaio. Intanto però, Flavia non ha dubbi: trita Totti e lo fa a pezzettini.