''Sono emozionata'': Bianca Guaccero annuncia l'ingresso nel cast del nuovo 'Ballando con le Stelle' con un video social

E’ ufficiale. Bianca Guaccero annuncia l'ingresso nel cast del nuovo Ballando con le Stelle con un video social. “Sono emozionata”, ammette l’attrice e conduttrice. Alla fine ha detto di sì a Milly Carlucci e si lancia nella nuova avventura. La 43enne, mamma di Alice, 10 anni a novembre, avuta dall’ex Dario Acocella, è felicissima.

Nella clip condivisa sul social Bianca è in sella alla sua bicicletta con un look casual: t-shirt e pantaloncini fucsia. Ha i capelli racchiusi in una coda e gli occhiali da sole. “Come dove vado? Mi hai detto che nella vita bisogna pedalare, pedalare, pedalare e io sto pedalando”, dice. “Ah, non era pedalare? Era ballare?”, continua ironica. E aggiunge, scendendo dalla due ruote: “Ah vabbè, ma allora io non vedevo l’ora di ballare, perché ci vedremo quest’anno a Ballando con le stelle. E, visto che ci sono, a questo punto mi incammino pedalando”. Lo show prenderà il via sabato 28 settembre su Rai1.

La Guaccero è tra i vip che si esibiranno davanti ai giudici di sempre, confermatissimi: Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Ci sarà anche Mara Maionchi a dare i suoi voti. Nel cast anche Federica Nargi, i Cugini di Campagna, Alan Friedman, Federica Pellegrini, Massimiliano Ossini, Nina Zilli e Francesco Paolantoni. Questi i nomi svelati sinora.