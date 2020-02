Ci sono voluti molti decenni prima di poter mettere le mani sull’ambitissima statuetta hollywoodiana. Brad Pitt a 56 anni, di cui molti trascorsi sulla cresta dell’onda, ha finalmente ricevuto il suo primo Academy Award. Nella notte tra domenica e lunedì è stato insignito del riconoscimento più atteso da chi di mestiere fa l’attore. Salito sul palco per ritirare l'Oscar non è riuscito a trattenere la forte emozione e ha voluto dedicare la vittoria ai suoi figli, ovvero Maddox, 18 anni, Pax, 16, Zahara, 15, Shiloh, 13, e i gemellini di 11 anni Knox e Vivienne.

“Non sono uno che si guarda indietro, ma questa cosa mi costringe a farlo. Sono stupito. Mi ricordo i miei genitori che mi portarono al primo Drive-in, mi fecero vedere ‘Butch Cassady’. Mi ricordo di quando mi sono trasferito qui e Geena e Ridley mi hanno dato la prima chance. Mi ricordo di tutte le persone straordinarie che mi hanno dato la possibilità di arrivare dove sono. Questo lo dedico ai miei figli, che colorano la mia vita. Vi adoro”, ha detto dal palco.

Poi prima di andarsene ha lanciato più che una frecciatina a Donald Trump, il presidente americano che è stato recentemente scagionato nel processo di Impeachment che lo ha visto accusato di aver utilizzato il proprio immenso potere per fini personali invece che per l’interesse della Nazione. Peccato che l’abbia scampata grazie ai compagni di partito (che controllano il Senato) che hanno impedito all’ex consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton di portare la sua testimonianza, che era importantissima. “Grazie a tutti, questa cosa è incredibile. Grazie all’Academy per questo immenso onore. Mi hanno detto che ho solo 45 secondi per parlare, che sono sempre 45 secondi più di quello che il Senato ha concesso a John Bolton”, ha concluso Pitt.

