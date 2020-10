Briatore alla Gregoraci: 'Di noi parliamo in privato, la tv non spezzi la nostra famiglia'

Flavio Briatore scrive una lettera a Elisabetta Gregoraci, rinchiusa nella Casa del GF Vip. Durante la puntata serale del reality Alfonso Signorini svela in diretta alla showgirl le parole dell’imprenditore, suo ex marito. Non ci sono toni accusatori, anzi: il 70enne cerca di mettere a tacere le polemiche nate nei giorni scorsi e tutto il polverone sollevato. “Di noi parliamo in privato - le fa sapere Briatore - La tv non spezzi la nostra famiglia”.

La Gregoraci, convocata in Mistery Room, scopre della lettera. Prima a Signorini confessa di essere rimasta male per le affermazioni fatte dal suo ex al Fatto Quotidiano. “Ci sono rimasta male per diversi motivi. In primis perché in questo modo non stai tutelando nostro figlio, Poi perché stiamo stati insieme una vita e dire quelle cose della tua ex moglie l’ho trovato poco carino, poco da signore. La terza cosa è che l’ha fatto in un momento in cui non potevo replicare. Questo mi è dispiaciuto tantissimo”, sottolinea la mora 40enne.

Alfonso le fa notare che in realtà lei ha replicato in diretta tv e la sua replica è stata anche molto apprezzata. Poi le ricorda quanto Briatore sia un uomo intelligente, lei stessa l’ha più volte sottolineato nel Confessionale. “Anche lui si è dispiaciuto, non voleva vederti così male. Nel pezzo del Fatto Quotidiano ha anche detto cose meravigliose su di te, non solo quelle tre frasi che abbiamo estrapolato. Quando ci siamo sentiti, mi ha detto che era a disagio, ci ha pensato, non è stato facile, Elisabetta, tu lo conosci… Flavio come tu stessa del vostro privato non parlate mai volentieri… Alla fine si è convinto e ha scritto una lettera per te”, le annuncia Signorini.

Sullo schermo davanti a lei Elisabetta legge la lettera dell’ex marito, i toni sono concilianti: una tregua mediatica è più che opportuna. “Cara Elisabetta, inizio col dire che fin dal principio ero contento della tua partecipazione al Grande Fratello Vip. Alcune tue affermazioni inevitabilmente mi hanno fatto molto male, ma sarà opportuno parlarne in privato come abbiamo sempre fatto”, esordisce Briatore.

Poi continua: “Portare il privato in pubblico conoscendo la mia e la tua riservatezza, non ci appartiene. Facciamo vivere i momenti belli che abbiamo vissuto e ti ringrazio per le parole con cui mi hai descritto in Confessionale, quando ho rivisto la vera ‘Eli’. E sappi che l'intervista che ho rilasciato non era solo racchiusa in quei tre punti che ti hanno mostrato. All'interno c'erano anche belle parole dedicate a te, avrai tempo di leggerle”.

“Insieme abbiamo realizzato quel sogno di figlio che abbiamo, il nostro Nathan Falco che da un lato è sereno, sta bene e ti saluta, dall'altro lo sai bene che ti guarda da casa!”, le fa notare l’ex manager. Poi le precisa concludendo: “Insieme dobbiamo proteggerlo e al tempo stesso dobbiamo coltivare il bene per la nostra famiglia che non può o non deve essere spezzato dalla tv. Viviamo rispettandoci, ti auguro di essere felice. Ti voglio bene e continuerò a volertene, Flavio".

Elisabetta Gregoraci, emozionata, sorride. "Sono molto felice di leggere questa lettera, moltissimo. Gli mando un bacio grande perché magari mi starà guardando se non è fuori a cena. Un bacio grande a lui ma uno immenso all'amore della mia vita, che è nostro figlio. Amore, la mamma ti ama tanto. Però devo dire che parte sempre tutto da lui. E’ lui deve stare un po' zitto, io mi difendo. Comunque sono felice di questa lettera”, dice sollevata. La pace arriva e la showgirl si sente alleggerita da un peso. Per Alfonso la lettera è un nullaosta affinché viva serena la sua esperienza al GF Vip, magari legandosi ancora di più a Pierpaolo Pretelli. Ma, forse, leggendo bene tra le righe, potrebbe non essere così, tutt’altro.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/10/2020.