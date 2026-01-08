''Sono in una situazione ambigua'': l’ex gieffina vip Mariana Rodriguez confessa che convive col padre di suo figlio solo per Noa

Il 6 aprile 2023 è diventata mamma del bimbo, avuto dal campione di kitesurf Gianmaria Coccoluto

Non si aspettata di essere così coccolata, del resto è la stella del film del momento, campione di incassi, di Checco Zalone, Buen Camino. L’ex gieffina vip Mariana Rodriguez racconta la sua soddisfazione a Chi e si apre sul suo privato. Confessa che attualmente convive col padre di suo figlio solo per il piccolo Noa. Il 6 aprile 2023 la 34enne è diventata mamma del bimbo, avuto dal campione di kitesurf Gianmaria Coccoluto, 31 anni.

Quando le si domanda della sua situazione sentimentale, la venezuelana confida: “Mah, dico che sono in una situazione ambigua, perché sto ancora convivendo con il padre di mio figlio, con Gianmaria, però, è un anno che siamo in una situazione un po’ strana, lasciamo stare la coppia. Vede, noi ci siamo focalizzati su Noa, su nostro figlio, è l’unica cosa che conta. Se ci vede per strada tutti e tre insieme sembra che io e Gianmaria siamo insieme perché siamo molto famiglia”.

Non ci sono litigi tra Mariana e lo sportivo, riescono ad andare d’accordo: “Anche se poi noi due viviamo due mondi paralleli, lui è un kite surfista, è campione del mondo di kite surf, è un atleta, vive al mare”. E aggiunge: “Lui gira il mondo e questo succede anche a me, dunque con il bambino facciamo a turno, per questo siamo rimasti a vivere insieme sostanzialmente: vogliamo che sia presente con il nostro piccolino almeno uno di noi due, questa cosa ci fa stare tranquilli”.