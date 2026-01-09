Federica Pellegrini incinta mostra il pancione in bikini a Dubai: ecco come sta vivendo la sua seconda attesa

L’ex campionessa di nuoto si è presa una pausa al mare col marito Matteo Giunta e la figlia Matilde

Ospite col consorte del podcast Supernova di Alessandro Cattelan, parla della gravidanza bis

“E sto”, scrive. Federica Pellegrini incinta di un'altra femminuccia mostra il pancione in bikini a Dubai. Condivide alcune foto in cui prende il sole in due pezzi sul lettino, rilassata e felice. Sta vivendo la seconda attesa con grande gioia nel cuore, ma pure qualche preoccupazione. Lo svela, ospite col marito Matteo Giunta, nel podcast Supernova di Alessandro Cattelan.

E’ volata nella famosa località degli Emirati Arabi insieme al consorte e la sua bambina, Matilde, che il 3 gennaio a celebrato lì i suoi 2 anni. “Vita mia”, ha scritto la mamma, mostrando la piccola in spiaggia. La Divina e il 43enne hanno regalato alla piccola una visita all’acquario. “La meraviglia negli occhi di Matilde non si può spiegare…”, ha commentato la 37enne.

La sportiva è assolutamente serena e in splendida forma: la gravidanza bis la riempie di felicità. “Con che spirito siete in attesa della seconda arrivata?”, le chiede Cattelan. La Pellegrini è ironica e confessa: “Pregando tutti i Santi che non esca come la prima perché altrimenti siamo fregati, anche se ci dicono che la seconda…”.

Federica aggiunge: “Sai quando ti deve nascere il primo sono tutti che ti dicono consigli e cose”. Svela quello che le è maggiormente rimasto impresso: “Forse un consiglio è stato veramente il più vero in assoluto. Una mia amica mi ha detto resistete fino ai due anni. Anche come coppia, come legame. Perché effettivamente ti mette alla prova”. Giunta non resiste e interviene con una battuta: “A meno che non arriva il secondo e allora resistete fino ai quattro”. Si ride molto.

La 37enne e il 43enne, ospiti di Alessandro Cattelan a Supernova, hanno rivelato le loro ansie per la gravidanza bis

E’ ancora gelosa, anche se nega, del compagno. “Negli anni, da quando sto con lui, sono migliorata”, ammette lei. Il marito le ricorda che solo qualche settimana fa gli ha inviato un messaggio mentre lui era a Riccione per lavoro e lo legge: “Mi scrive: ‘Ma posso io sapere cosa fa mio marito la sera’. Punto, non con il punto interrogativo”. “Lui non mi dice mai niente, solo: ‘Tutto a posto’ - controbatte Federica - Tu devi pensare a me a casa, io ho vissuto quell’ambiente. Questo sta in mezzo alla vasca, coi cu*i che gli passano davanti alla faccia, tutte in costume, tutte belle, tutte splendide splendenti e lui non mi racconta niente…!”.