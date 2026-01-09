Ilary Blasi e Francesco Totti verso l’addio definitivo: il mese in cui i due dovrebbero finalmente firmare il divorzio

Lo svela il settimanale Gente, che racconta la vacanza in montagna della conduttrice e Bastian Muller

Ilary Blasi e Francesco Totti si avviano verso l’addio definitivo. Il mese in cui i due dovrebbero firmare finalmente il divorzio, dopo un 2025 complicato per la difficile separazione e le varie cause in tribunale e gossip infiniti, lo svela Gente nel numero in edicola: sarebbe il prossimo marzo, quando i loro legali si incontreranno nuovamente in aula a Roma.

Il giornale racconta la vacanza della conduttrice 44enne con Bastian Muller, a cui è legata dal dicembre del 2022, a Cortina d’Ampezzo, arrivata subito dopo un Natale ‘prezioso’, quello in cui il tedesco 38enne le avrebbe regalato un anello che farebbe da preludio ai loro fiori d’arancio, gioiello che lei ora indossa all’anulare.

Ilary e Bastian hanno alloggiato nel resort a 5 stelle Rosapetra, in una suite da ben 85 mq con vasca idromassaggio, così fa sapere il rotocalco. Stando alla giornalista, la Blasi e Muller si dovrebbero sposare immediatamente dopo il foglio che dichiarerà la presentatrice libera dal precedente legame che le ha dato i tre figli: Cristian, 20 anni, Chanel, 18, e Isabel, 9. “A marzo è prevista la firma del divorzio tra Ilary e il Pupone - scrive - Lei sarà libera, quindi, di cominciare una nuova vita”.