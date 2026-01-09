''Rientro di nuovo in azione'': Rocco Siffredi a 61 anni torna a fare l’attore nei film porno

“E' la quarta volta che smetto e poi ricomincio: la prima a 40, poi a 50, poi a 55 e ora a 61 compiuti”

Rocco Siffredi era passato dietro la telecamera, tra regia e produzione, ma ci ripensa. “Rientro di nuovo in azione”, confessa in esclusiva a Mow Magazine. A 61 anni torna a fare l’attore porno: il suo nuovo progetto digitale è “My Fantasy with Rocco”. La star dell’hardcore prima intervisterà le attrici e poi le ragazze in questione gireranno sul set con lui.

“E’ la quarta volta che smetto e poi ricomincio: la prima a 40, poi a 50, poi a 55 e ora a 61 compiuti rientro di nuovo in azione”, svela Rocco. Spiega il motivo per cui ha scelto di essere ancora attore: “Alla base c'è una gran voglia di rimettermi in gioco e di mettermi personalmente in discussione. E in un mondo completamente nuovo: oggi sono tutti content creator, sono dei piccoli imprenditori”.

Siffredi chiarisce: “Vuol dire che non sono attori e attrici, che vengono pagati per fare solo una scena, ma anzi sono essi stessi proprietari della scena insieme di fronte alle telecamere. E devo dire che in questo modo le persone danno molto di più, ci mettono molto più impegno e passione: è tutta un'altra storia. Un nuovo mondo e un nuovo modo di produrre, rispetto al classico, al ‘Cinema’, a cui sono abituato”.

Rocco, tornando sul set, ha già cominciato a girare da un po’, ha provato pressione: “Scherzi? Avevo grandi dubbi, anzi proprio enormi: il primo ovviamente è la mia età. Mi chiedevo: 'Le ragazze avranno voglia di girare con me?' Il secondo è invece il mio solito domandone personale: 'Sarò ancora capace di performare in maniera naturale e senza gli aiuti chimici di oggi?' Direi che questi erano i miei dubbi maggiori, che però mi hanno spinto a provarci e a rimettermi in gioco”.

La star dell’hard lo rivela in esclusiva a Mow Magazine: il nuovo progetto digitale è My Fantasy with Rocco

“Oggi lo so anche io che ci sono attori hardcore che vanno avanti fino a 65 anni e persino oltre, ma sono tutti punturati: non è sesso naturale. La mia vera domanda era: 'Riuscirò a farcela ancora?' E ti dico che dopo la prima delle collaborazioni, ora ne ho già prodotte qualche decina, ero davvero spompato: ero distrutto, dopo - prosegue l’artista - E tieni conto che, dal punto di vista atletico, mi sono allenato. Ovviamente, per poter tornare a performare sul set ai miei livelli, ho ricominciato a fare sport. Senza allenamento non trombi, figurati farlo per due ore di seguito e con l'intensità che tutti i fan conoscono”.

Rocco poi precisa: “E a proposito dei tanti fan, che appartengono a molte generazioni diverse, magari si domandano: 'Perché è tornato?'. Perché c'è sempre lo spazio di adattarsi e concentrarsi su novità e dettagli dove prima, nei periodi in cui ad esempio facevo tantissime scene, certo non si poteva. Ora invece posso concentrarmi e creare situazioni e posizioni particolari, focalizzarmi sulle fantasie delle ragazze, ecco ai fan dico che ho rimesso in discussione anche la mia esperienza e che con ‘My Fantasy with Rocco’ sono molto concentrato su particolari e dettagli, confido infatti che il nuovo prodotto piacerà alle 4 generazioni di fan".