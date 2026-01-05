Giorgia Palmas e Filippo Magnini: vacanza 'eco-chic' d’amore con la figlia Mia, ecco dove sono

- L’ex velina e il marito sono volati al caldo in un resort da sogno insieme alla piccola di 5 anni
Sole che accarezza la pelle, acque color turchese e un tempo che finalmente rallenta. Giorgia Palmas, 43 anni, ex velina dal fascino senza tempo, si concede una vacanza ‘eco-chic’ d’amore alle Seychelles insieme al marito Filippo Magnini, suo coetaneo, e alla loro figlia Mia, 5 anni. I tre scelto una destinazione da cartolina per ritrovare armonia e leggerezza dopo mesi intensi, in cui, oltre alla tv, c’è stato pure il trasloco nella nuova casa a Milano.
Il loro buen retiro, come svela la showgirl sui social, è il Club Med Seychelles, sull’isola privata di Sainte Anne, un gioiello immerso nel Parco Marino Nazionale di Sainte Anne, facilmente raggiungibile in barca dall’isola principale di Mahé. Un resort eco-chic che celebra la natura: spiagge bianchissime, fondali cristallini, una biodiversità sorprendente e un’idea di lusso che è rispetto, silenzio e bellezza autentica. Qui ogni giornata scorre tra mare, relax e sorrisi, lontano dal rumore del mondo.
Giorgia incanta con la sua eleganza naturale: statuaria in bikini, luminosa, disinvolta, è l’immagine di una femminilità che non ha bisogno di artifici. Accanto a lei, Filippo sfoggia un fisico super muscoloso e atletico, fascino sportivo e sguardo innamorato. Reduce dall’avventura a Ballando con le Stelle, l’ex campione di nuoto sembra aver trovato alle Seychelles il perfetto equilibrio tra energia e quiete.
La piccola Mia è il centro di tutto: giochi sulla sabbia, esplorazioni in riva al mare, coccole sotto le palme. Una vacanza pensata su misura per la famiglia, dove il tempo di qualità è la vera ricchezza. In questo viaggio non sembra esserci Sofia, la primogenita di Giorgia, 17 anni compiuti lo scorso luglio, avuta dall’ex compagno Davide Bombardini, forse rimasta col papà.
Tra tramonti che incendiano l’orizzonte, tuffi in acque trasparenti e passeggiate mano nella mano, Giorgia e Filippo appaiono innamoratissimi. Sono spensierati insieme alla bimba che, con loro, tra tartarughe giganti e pesci colorati, si diverte un mondo.