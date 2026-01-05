''Bisogna avere la forza di ammettere i propri errori, ma…'': Raoul Bova in tv svela perché ha detto di no al ricatto per le chat intime

L’attore 54enne ammette: “Qualcosa di sbagliato l’abbiamo fatta”

Arriva a Domenica In per presentare la nuova stagione di Don Matteo, che prenderà il via dal prossimo 8 gennaio su Rai1. Raoul Bova in tv parla anche del suo privato e svela perché ha detto di no al ricatto per le chat intime con Martina Ceretti, poi diventate di dominio pubblico. “Bisogna avere la forza di ammettere i proprio errori. Questo non vuol dire che qualcun altro può usare contro di te i tuoi errori”, sottolinea.

Il 54enne, ora legato alla collega Beatrice Arnera, a Mara Venier dice: “Dalla Befana mi aspetto carbone dolce, simbolicamente ci sta. Qualcosa di sbagliato l'abbiamo fatta, ma spero che nella calza ci siano tanti dolci di pace”. Spiega che sono stati i suoi genitori a insegnargli che nella vita non bisogna “mai accettare i compromessi”.

L’attore aggiunge: “Devi prenderti la tua responsabilità. Bisogna avere la forza di ammettere i propri errori. Tutti possiamo sbagliare, e questo non vuol dire che qualcun altro può usare contro di te i tuoi errori”. La Venier gli fa notare come sia sempre al centro della cronaca rosa, Raoul chiarisce: "Ultimamente penso che il gossip abbia preso troppo spazio. Siamo in un momento in cui c'è voglia di affossare l'altro, questa è una cosa che fa paura. Anziché crescere e costruire la propria vita, si cerca di distruggere l'altro. I social hanno questa responsabilità, è uno specchio di una società che non ha più grossi valori, punti di riferimento. A prescindere dal mio caso, mi dispiace".

Bova seppur provato non si sente segnato da ciò che ha subito: “I momenti brutti sono stati passaggi per un nuovo percorso”. “E siamo ancora qua”, conclude.