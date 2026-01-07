''Ero partita con un dolore nel cuore'': Antonella Clerici pubblica le foto della sua vacanza con la famiglia allargata a Zanzibar

La conduttrice 62enne è già tornata in tv, ma in un post svela qual era il suo stato d’animo

Stavolta non ha scelto la montagna o le sue mete preferite, come la Provenza. Antonella Clerici pubblica in un reel le foto della sua vacanza con la famiglia allargata a Zanzibar. “Ero partita con un dolore nel cuore”, svela nel post che accompagna le immagini. Già tornata in tv, la conduttrice 62enne confessa il suo stato d’animo: è grata di essere partita con il compagno Vittorio Garrone, la figlia Maelle, 16 anni, e i figli dell’imprenditore 59enne, Luca, Agnese e Beatrice. Insieme a loro pure altri amici.

Non c’è stata solo la vita da spiaggia. Antonella ha visitato l’isola, incontrato la gente del posto, ha fatto tappa nella casa natale di Freddie Mercury, a Stone Town, che oggi ospita il Freddie Mercury Museum.

“Immagini di una vacanza che non dimenticherò - scrive la presentatrice Rai - Ero partita con un dolore nel cuore con la nostra meravigliosa famiglia ‘sparpagliata’. Zanzibar mi ha aiutata a ritrovare energia e speranza. In un luogo lontano dai circuiti turistici sulla spiaggia di Jambiani, le alte e le basse maree mi hanno cullato sotto il cielo di una luminosa luna piena”.

Antonella non si è solo goduta il mare, ha anche visitato a fondo l'isola

“Grazie a Francesca una donna straordinaria che, tanti anni fa, ha scelto quel luogo per costruire la sua vita. Grazie per averci fatto conoscere quei luoghi cosi magici nella quiete dello Sharazad Boutique Hotels. Non è un adv, ma solo un bellissimo ricordo da condividere. Sapete che per scelta, parlo solo di quello che amo davvero. Grazie a Vittorio, Maelle, Bea, Agnese, Luca, Otta, Cisko, Cri ed Elio per la condivisione di momenti che saranno nostri ricordi”, aggiunge. E’ lì che ha salutato il nuovo anno. La Clerici ha ricaricato le batterie e si è goduta ogni istante del viaggio.