Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti con Aurora a Huston: tour privato alla Nasa, ecco come sono stati accolti

La showgirl svizzera e l’ex marito celebrati da superstar in Texas, reduci dalla vacanza in Messico

“Si sta per realizzare uno dei miei più grandi sogni da quando ero piccola”, rivela la 48enne

Lo dice emozionata: “Si sta per realizzare uno dei miei più grandi sogni da quando ero piccola”. Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti con la loro Aurora volano a Huston, in Texas, insieme a Goffredo Cerza, futuro marito della 29enne. I quattro si concedono un esclusivissimo tour privato alla Nasa. Nelle Storie la svizzera e la figlia primogenita lasciano a bocca aperta i follower: svelano come sono stati accolti. La showgirl 48enne e cantante 62enne vengono celebrati come vere superstar: sul maxi schermo campeggiano le loro foto in 3D e un grande ‘welcome’. “Questa cosa mi ha fatto volare”, commenta Aurora.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti con Aurora a Huston: tour privato alla Nasa, sono stati accolti come vere superstar

L’astronauta italiano Luca Parmitano è la guida speciale all’interno dello Space Center della piccola comitiva. “Si sta per realizzare uno dei miei più grandi sogni da quando ero piccola, sono emozionatissima”, svela Michelle.

La 29enne entusiasta per la visita

La 48enne e il 62enne nel centro: lei parla persino con uno degli astronauti in missione nello spazio

La Hunziker e Aury, reduci dalla vacanza in Messico insieme anche alle altre figlie di Mich e gli altri bimbi di Eros, raccontano tutto. Entrano nel Mission Control Center, il luogo in cui gli astronauti attualmente in missione nello spazio comunicano informazioni e dati. Michelle ha il permesso di parlare con uno di quelli della Dragon Crew. “Quanto rispetto che porto per queste persone e la loro capacità di adattarsi a condizioni fisiche così lontane per noi umani”, sottolinea.

La svizzera lo rivela: ha realizzato uno dei sogni che aveva da bambina

La visita prosegue nella stanza che ospita la stazione spaziale riprodotta, quella nella quale gli astronauti si allenano prima di partire. “Poi ci hanno portato in un posto che in pochi hanno visto, il laboratorio delle pietre lunari. La più grande collezione di pietre lunari al mondo”, fa sapere ancora la Hunziker. Posta tantissime foto e video. Anche Aurora è entusiasta, come pure l’ex marito, con cui il legame torna a essere molto stretto, e Goffredo. Tutti sono grati per la grande opportunità avuta.