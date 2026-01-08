''Mia figlia fa tre mesi oggi'': Giulia De Lellis celebra il complimese della piccola Priscilla con un regalo speciale, ecco quale

L’influencer e il compagno Tony Effe pensano per la loro bambina a un dono che la bimba terrà per sempre

La 29enne e il 34enne in ansia affinché il curioso tenero ‘oggetto’ sia ‘perfetto’: “Qui sudano tutti”

Giulia De Lellis celebra il complimese della piccola Priscilla, che ha dato alla luce l’8 ottobre scorso. “Mia figlia fa tre mesi oggi”, sottolinea la 29enne nelle sue storie. Ha deciso di farle un regalo speciale, lo svela nelle Storie: “Oggi ho preso il suo primo peluche super speciale!”,

''Mia figlia fa tre mesi oggi'': Giulia De Lellis celebra il complimese della piccola Priscilla con un regalo speciale

L’influencer e il compagno Tony Effe pensano per la loro bambina a un dono che la bimba terrà per sempre: un peluche con sopra, ricamata, la dedica di mamma e papà. L’influencer racconta: “Siamo qui a fare il primo peluche di Priscilla, c'è Silvia, la ragazza, che sta sudando dall'ansia che le stiamo mettendo perché la continuiamo a fissare perché è proprio il suo primo peluche e abbiamo fatto un'incisione sull'orecchietto, un ricamino. Ho scritto: ‘Il tuo primo peluche con amore, mamma e papà’”.

Per la bimba nata l'8 ottobre scorso un peluche con la dedica di mamma e papà

La De Lellis, visibilmente accaldata, aggiunge: “Quindi siamo tutti qua vicino a ‘sta macchina per vedere il risultato… L’ho scritto a mano, ci ho messo ovviamente mezz'ora per scrivere una frase così, perché avevo l’ansia, col fatto che gli dovrà rimanere per sempre, a vita, questo peluche”: E conclude: “Stiamo a suda’ tutti”.

La 29enne prepara pure una torta per la neonata

Lei e il trapper 34enne hanno l’ansia, ma alla fine il risultato li esalta. La De Lellis mostra finalmente il peluche finito, un dolcissimo coniglietto, su una delle lunghe orecchie del pupazzo c’è il nome della figlia e una carota, sull’altra la scritta rivelata dalla romana: “Il tuo 1° peluche, con amore mami e papi”. “Si può incidere scritto da noi a mano”, sottolinea ancora. E felice sottolinea: “Che ricordo prezioso!”.

Lei e il 34enne sono raggianti per l'arrivo della pargoletta

Priscilla oggi festeggia i suoi primi tre mesi di vita col suo nuovo ‘amichetto’ e una torta. “Tutto mi commuove così tanto! - fa sapere la De Lellis - Buon 3° mese di vita alla mia bambina, grazie per averci scelto”.