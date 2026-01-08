L’ex gieffino e famoso chef Andrea Mainardi papà per la terza volta: il nome della figlia

Antonella Clerici a “E’ sempre Mezzogiorno” annuncia l’arrivo della cicogna a casa del cuoco

Sul social le foto del 42enne e della moglie, l’imprenditrice Anna Tripoli, con la piccola

Antonella Clerici a E’ sempre Mezzogiorno lo annuncia con un sorriso radioso. “La nostra famiglia si allarga”, sottolinea. L’ex gieffino e famoso chef Andrea Mainardi è papà per la terza volta: sul social arrivano le foto del 42enne e della moglie con la piccola nata ieri, 7 gennaio, all’alba. Rivelato il nome della figlia: la bambina si chiama Vittoria.

“Volevo dire a tutti che la nostra famiglia si allarga - dice la Clerici emozionata - Oggi è nata Vittoria, alle 5.46 di questa mattina”. La regia mostra uno scatto dello chef con la neonata in braccio. Andrea è al settimo cielo.

Nelle sue Storie lo chef condivide un’immagine di Anna Tripoli, imprenditrice bresciana che ha sposato nel 2019, dopo quattro anni di fidanzamento, insieme alla figlia. La donna bacia teneramente la piccola. “E’ arrivata la nostra Vittoria. Anna sei stata straordinaria! Benvenuta piccolina”, scrive.

Mainardi, quando si è unito in matrimonio con Anna, era già padre di Michelle, che in questo 2026 festeggerà i 19 anni. Nel 2021 è nato Cesare, ora il fiocco rosa che commuove ancora una volta tutti.