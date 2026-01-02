Melissa Satta inizia il 2026 in Svizzera con il compagno Carlo Beretta e il figlio Maddox: guarda

La showgirl 39enne è a Saint Moritz con il fidanzato più giovane

Melissa Satta inizia il 2026 all'insegna dell'amore. La showgirl sarda è in Svizzera con il compagno Carlo Gussalli Beretta e il figlio Maddox Prince,11 anni, nato dal matrimonio con Kevin Prince Boateng.

Eccola a Saint Moritz dove sta trascorrendo le vacanze. Nella famosa località svizzera la 39enne ha festeggiato il Capodanno insieme al fidanzato 28enne, giovane imprenditore, erede della storica fabbrica d'armi Pietro Beretta. La coppia fa sul serio e con Melissa c'è sempre il figlio Maddox che ha trascorso tutte le feste con la mamma. Di giorno sulle piste innevate, la sera a cena con gli amici: con Melissa anche la storica amica Simona Salvemini.

Il legame tra Carlo e Melissa si è consolidato e l'ex velina ha raccontato di non essere più spaventata dalla differenza di età: "Il mio fidanzato ha 11 anni meno di me. All’inizio ero scettica, prevenuta, poi ho capito che l’età è solo un numero e che non conta niente".