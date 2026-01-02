Elisabetta Canalis a Los Angeles con il fidanzato Alvise Rigo: Capodanno d'amore per l'ex velina

L'ex velina ha ritrovato il sorriso accanto al modello, attore ed ex rugbista

Il 33enne è volato in America per raggiungere la 47enne sarda

Elisabetta Canalis dopo aver trascorso un periodo a Milano è tornata a Los Angeles dove vive con la figlia Skyler, nata dal matrimonio con Brian Perri. Il 2026 per lei è iniziato all'insegna dell'amore e dell'amicizia. Con lei a L.A anche il fidanzato Alvise Rigo.

Capodanno a Los Angeles per Elisabetta Canalis

La coppia era stata avvistata in Italia un paio di mesi fa, ma adesso è ufficile: l'ex rugbista e la Canalis stanno insieme. Il 33enne ha raggiunto Elisabetta in America per trascorrere un Capodanno speciale. Con loro anche una coppia di amici: l'ex tronista di Uomini e Donne Claudio Sona e il fidanzato Nicolas Cornia. Il trio si è presto unito all’ex velina per passare una vacanza di pura spensieratezza sotto il sole della California, a base di divertimento sano e tanto sport. Bellissima in bianco, la Canalis ha condiviso alcuni scatti del Capodanno americano con gli amici e il fidanzato.

L'ex velina è stata raggiunta dal fidanzato Alvise Rigo

Con loro anche Claudio Sona e il fidanzato Nicolas Cornia

L'ex velina ha ritrovato l'amore

Dopo la separazione dall'ortopedico americano, Elisabetta aveva avuto una relazione con il personal trainer Georgian Cimpenau che per lei si era trasferito a Los Angeles. Adesso il suo cuore batte per l'attore e modello veneziano.