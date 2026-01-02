Chiara Ferragni festeggia l'arrivo del nuovo anno in Colombia e si diverte senza Giovanni Tronchetti Provera: guarda

L'imprenditrice digitale è volata al caldo con la sorella valentina e gli amici

Nessuna traccia del compagno Giovanni Tronchetti Provera

Chiara Ferragni è volata al caldo: ha salutato l'arrivo del nuovo anno in Colombia insieme agli amici e alla sorella minore Valentina Ferragni. Dopo le foto delle vacanze estive insieme a Giovanni Tronchetti Provera, stavolta è da sola.

Capodanno in Colombia per Chiara Ferragni

La 38enne è apparsa felice e divertita a Cartagena tra cene nei locali e passeggiate in strada con il gruppo di italiani con cui è partita. Insieme a lei non c'è l'imprenditore con cui quest'estate aveva ufficializzato la relazione. Vestito bianco, leggera abbronzatura, capelli mossi e tante foto social: la Ferragni sembra essersi lasciata la storia alle spalle mentre balla e brinda in Colombia. Nel frattempo in Italia il settimanale Chi ha paparazzato Tronchetti Provera a Portofino con l'ex moglie Nicole Moellhausen e ai loro tre figli, tra passeggiate, abbracci e un'intesa che sembra andare ben oltre la semplice cordialità familiare.

La Ferragni rispetta l'usanza dei 12 chicchi d'uva da mangiare a mezzanotte

Il gruppo di italiani in Colombia

Chiara si è scatenata a Cartagena

A Milano invece c'è l'ex marito di Chiara Fedez con i loro due figli Leone e Vittoria.

