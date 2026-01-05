''Benvenuta'': Anna Tatangelo mamma bis, le prime foto dopo il parto e il il nome scelto per la figlia, guarda

La cantante ha partorito il 3 gennaio in una famosa clinica romana: tiene tra le braccia la piccola

Grande felicità per il compagno Giacomo Buttaroni e per il primogenito dell’artista Andrea, 15 anni

“Le parole non bastano perché l’amore è troppo grande… Benvenuta tra noi, piccola Beatrice”, scrive accompagnando il post con una serie di scatti. Anna Tatangelo è mamma bis: la cantante sul social pubblica le prime foto dopo il parto e svela il nome scelto per la figlia. La 38enne nata a Sora ha partorito il 3 gennaio in una famosa clinica romana, ora tiene tra le braccia la sua piccola al settimo cielo. Grande felicità pure per il papà della bimba, il compagno dell’artista Giacomo Buttaroni, e per il primogenito di Anna, Andrea, 15 anni, nato dall’amore con l’ex Gigi D’Alessio.

''Benvenuta'': Anna Tatangelo mamma bis, le prime foto dopo il parto e il il nome scelto per la figlia

“Grazie al dottor Massimiliano Marziali per essermi stato accanto in questo percorso e a tutta l’equipe medica”, sottolinea la Tatangelo nelle sue Storie, taggando il Mater Dei General Hospital e il Paideia International Hospital, entrambi nella Capitale. A salutare l’arrivo di Beatrice anche Silvia, sorella di Anna, e i due fratelli Maurizio Giuseppe, arrivati per starle accanto in un momento tanto importante.

La 38enne ha dato alla luce Beatrice il 3 gennaio a Roma

Anna, nel letto della struttura sanitaria, stringe a sé la figlia, fortemente desiderata. L’annuncio della seconda gravidanza è arrivato a giugno scorso, tra lo stupore generale. Dopo l’addio con Mattia Narducci, pochi mesi prima era stata paparazzata con Giacomo Buttaroni, 31 anni, allenatore della Juniores Nazionale del Roma City FC e fondatore del club sportivo Off Season Roma Eur, conosciuto grazie al figlio Andrea, che gioca a calcio. La Tatangelo è venuta allo scoperto col suo nuovo amore con cui ha deciso di fare famiglia.

Grande felicità per il compagno Giacomo Buttaroni e per il primogenito dell’artista Andrea, 15 anni

A Verissimo a settembre la Tatangelo ha svelato di aspettare una femminuccia e anche il suo nome. Ha continuato a esibirsi nei concerti programmati, poi si è presa una pausa per vivere gli ultimi mesi di gestazione in grande tranquillità. Adesso è il momento di godersi appieno questa sua nuova maternità, circondata dal calore delle persone più care.