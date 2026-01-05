''Sarà un anno bellissimo'': Damiano David sposa Dove Cameron, l’annuncio arriva sul social, lei mostra l’anello di fidanzamento

Il rocker lascia tutti di stucco: ha regalato il prezioso alla fidanzata durante le feste

Condivide scatti in cui si guardano pieni di passione, complici e felici. “Sarà un anno bellissimo”, scrive lui. Damiano David sposa Dove Cameron. Sul social il cantante, rocker, ex frontman dei Maneskin, pubblica scatti in cui racconta l’amore che lo lega alla pop star a cui ha fatto la proposta di matrimonio. Durante le feste le ha regalato l’anello di fidanzamento: lei lo mostra orgogliosa. Indossa il prezioso con un grande diamante al centro all’anulare.

Il 26enne romano e la 29enne si sono conosciuti nel 2022 agli MTV Video Music Awards. La relazione, nata prima come una grande amicizia, ben presto si è trasformata in amore. La coppia ha reso ufficiale la relazione, però, nonostante i gossip, solo nel febbraio 2024, quando ha debuttato sul red carpet in occasione del gala pre-Grammy.

Damiano e Dove si preparano a un 2026 incredibile in cui arriveranno le nozze e un sì fortemente desiderato. La Cameron, stella Disney, ha alle spalle la storia col collega Ryan McCartan e quella con Thomas Doherty. David, invece, è stato legato a lungo a Giorgia Soleri: i due si sono lasciati a giugno 2023, anche se gli scricchiolii legati a una crisi erano già visibili da tempo.