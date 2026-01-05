La 53enne doveva essere ospite di Mara Venier su Rai1 insieme al compagno Al Bano

La showgirl leccese era in partenza per Roma quando è accaduto il ‘patatrac’…

Doveva accomodarsi in studio da Mara Venier insieme al compagno Al Bano. Loredana Lecciso dà forfait a Domenica In: colta da un malore in Stazione Centrale a Milano, non si presenta. Nelle sue Storie la 53enne racconta cosa le è successo.

Loredana Lecciso dà forfait a Domenica In: colta da un malore in Stazione Centrale a Milano, ecco cos’è successo

La showgirl leccese ieri era in partenza per Roma, per la diretta su Rai1. Ha avuto un improvviso mancamento, fortunatamente è stata prontamente soccorsa dalle Forze dell’Ordine che le hanno evitato il peggio.

“Siamo sempre pronti a lamentarci, ma è giusto e bello anche fermarsi a spendere parole positive e un ringraziamento quando le cose vanno per il verso giusto”, scrive Loredana, facendosi vede in foto con gli agenti che si sono presi cura di lei.

“Alla Stazione Centrale di Milano (in partenza per Domenica In) - prosegue la Lecciso - in seguito a un leggero malore, ho trovato persone pronte ad aiutarmi e una presenza immediata ed efficace della sicurezza e degli operatori”. Sono stati gli uomini della Polfer a darle una mano. Zia Mara ha così accolto nel suo programma solo Albano Carrisi che non ha rivelato il motivo per cui la compagna era assente, ma ci ha pensato lei via Instagram.