Posta le foto nel letto d’ospedale a Milano: è sorridente nonostante il brutto imprevisto

E’ tornata a casa: la brasiliana 40enne, mamma di Julia, 17 anni, non si abbatte

Non poteva immaginare che le sue festività sarebbero state ‘diverse’… Thais Wiggers è stata operata dopo l’incidente di cui è stata vittima a Natale: sul social svela come sta. “Piede bionico”, scrive l’ex velina.

''Piede destro bionico'': Thais Wiggers operata dopo l’incidente a Natale, ecco come sta l’ex velina

La brasiliana il 26 dicembre si era mostrata sul social col piede ingessato. “Era tutto troppo bello per essere vero. Ma neanche con la caviglia rotta perdo il sorriso!! Fortunata di avere accanto le persone che amo”. Non aveva spiegato come era accaduto il doloroso imprevisto, ma aveva mostrato la lastra che evidenziava la frattura.

A distanza di pochi giorni, l’ortopedico ha deciso di intervenire chirurgicamente. La 40enne sorride dopo l'intervento nel letto d’ospedale a Milano: ha con sé, come portafortuna, un orsetto di peluche. “Inizierò il mio anno così! Con il piede destro ‘bionico’! Oggi mi sono operata la frattura al malleolo peroneale, mi hanno messo una placca di titanio e delle viti. E’ andato tutto benissimo. Tra 20 giorni tornerò a camminare con un tutore che più sembra uno stivale di Louboutin! Nero, esagerato con la suola rossa”, scrive.

La 40enne sul social il 26 dicembre aveva mostrato la lastra in cui si vedeva la frattura al malleolo peroneale

“Come ogni donna indipendente non vedo l’ora di tornare alla mia vita normale ma frenetica, riprenderò il mio corso di sommelier prima ancora di poter camminare, sto già facendo addominali anche se sono a letto e le stampelle mi hanno dato delle spalle ancora più forti (in tutti i sensi) - prosegue Thais - E come mi ha detto un amico,’Vai tranquilla sei a credito con la fortuna, il tuo anno sarà meraviglioso’! 2026 Avanti tutta!!”.

La Wiggers, che è già tornata nella sua casa, dove vive con Julia, la figlia 17enne avuta da Teo Mammucari, conclude: “Un grazie di cuore al dottore Omar De Bartolomeo e al suo team che non solo top professionisti, anche tutte persone di cuore. E allo staff (principalmente le infermiere) della Casa di Cura la Madonnina che sono entrate ogni volta nella mia stanza con il sorriso. Tutto ha contribuito a farmi sentire subito bene”.