Michelle Hunziker, fuga tropicale in Messico: vacanza da famiglia allargata con Aurora, le altre figlie e i gli altri figli di Eros, foto

Per tutti relax assoluto in un super resort e anche la musica elettronica dello Zamna Festival a Tulum

Altro che inverno. Mentre l’Europa si stringe nei cappotti e apre gli ombrelli, Michelle Hunziker sceglie il caldo avvolgente del Messico. E’ volata a Tulum per una vacanza che è un concentrato di relax, affetti e pura energia positiva. Con lei c’è tutta la sua grande famiglia allargata. La fuga tropicale con i suoi affetti più cari rigenera la showgirl 48enne.

Michelle Hunziker, fuga tropicale in Messico: vacanza da famiglia allargata con Aurora, le altre figlie e i gli altri figli di Eros

Accanto a Michelle, luminosa e in forma smagliante, c’è la figlia maggiore Aurora Ramazzotti, 29 anni, partita con il futuro marito Goffredo Cerza – i due si sposeranno il 4 luglio 2026 – e con il loro piccolo Cesare, che compirà 3 anni il prossimo 30 marzo. Una giovane mamma raggiante, Aurora, che sfoggia un fisico tonico e naturale, in perfetta sintonia con quello della madre: stessa luce negli occhi, stessa energia solare, stesso amore per la vita.

La vacanza è un vero inno alla famiglia, quella moderna, affettuosa, senza rigidità. Con loro ci sono anche Sole e Celeste, le figlie che Michelle ha avuto dall’ex marito Tomaso Trussardi, di 12 e 10 anni e mezzo, inseparabili e felici tra bagni in mare e giochi sulla sabbia. E non mancano Raffaela Maria, 14 anni, e Gabrio Tullio, 10, i figli che Eros Ramazzotti ha avuto da Marica Pellegrinelli: tutti insieme, senza distinzioni.

A rendere il quadro ancora più armonioso, il rapporto splendido tra Michelle ed Eros, che, nonostante il divorzio, continuano a dimostrare come l’affetto e il rispetto possano evolversi e restare solidi nel tempo. Un legame maturo, sereno, che rende possibile condividere momenti così preziosi, probabilmente anche questa parentesi messicana sotto il segno della leggerezza e della complicità.

Tra bikini chic, tramonti infuocati e risate che riecheggiano tra beach club e resort immersi nella natura, madre e figlia incantano: Michelle, eterna ragazza dal fisico scolpito e dall’energia contagiosa, e Aurora, sempre più donna, elegante e spontanea, simbolo di una nuova generazione che vive la maternità con grazia e ironia.

Il 2026 per la svizzera, la sua primogenita e tutti gli altri inizia col botto

Il Messico diventa così il palcoscenico perfetto per una vacanza che profuma di feste prolungate, abbracci, libertà e amore condiviso. Il tutto condito anche dalla musica dello Zamna Festival, un rinomato festival di musica elettronica nato a Tulum, in Messico, nel 2017, famoso per le sue produzioni immersive in location esotiche e iconiche. Il 2026 inizia col botto per tutti loro.