Brigitte Nielsen a 54 anni è davvero incinta del suo quinto figlio. Sul social l’attrice ha condiviso altre foto che la immortalano al caldo dei Tropici con il pancione enorme. Con lei c’è il suo cagnolino, c’è soprattutto il suo quarto marito, Mattia Dessì, di 15 anni più giovane di lei e che presto sarà papà.

Incinta del quinto figlio, felice del pancione enorme, Brigitte Nielsen assapora il tempo che passa lento al mare. E’ serena, con lei c’è Mattia Dessì, classe 1978, nato in Sardegna, ma cresciuto a Belluno, dove lavorava come operaio. I due si sono incontrati in un ristorante a Lugano, da allora non si sono più lasciati. Nel 2005 si sono sposati a Santo Domingo, ora vivono a Los Angeles.

“Ha creato un rapporto molto sano con i miei figli – aveva svelato non molto tempo fa la Nielsen - Non ha preteso di fare il padre, anche perché non lo è. I ragazzi sono innamorati di lui perché è un amico e lo rispettano. Sono entrati in confidenza con lui, anche perché sanno quanto mi ama e quanto io ami lui”.

Brigitte Nielsen incinta del suo quinto figlio non ha paura della sua età. Non sarà una mamma giovanissima, ma avrà tutto lo sprint per esserci sempre per il bebè. Dal 1983 al 1984 è stata sposata con Kasper Winding, da cui ha avuto il primogenito Julian, poi si è unita in matrimonio con Sylvester Stallone, da cui ha divorziato nel 1987. Il secondo figlio, Killian, lo ha avuto da Mark Gastineau, in seguito ha avuto altri due figli, Raoul Ayrton e Douglas, da Raoul Meyer a cui ha detto addio lo stesso anno in cui ha sposato Mattia Dessì. Ora lui le accarezza il pancione enorme e gioisce per la cicogna in volo.