La fine dell’estate ha portato voglia di cambiamento a Britney Spears. La reginetta del pop ha deciso di cambiare look, partendo dal colore dei capelli, e qualche ora fa ha postato una serie di scatti sul suo profilo Instagram, spiegando di essersi ispirata alla sorella minore Jamie Lynn. Condividendo le immagini, in cui si vede la tinta castano scuro, Brit ha scritto: “Stesse facce, stesso vestito, ma nuovi capelli!! Sì, è stata mia sorella a darmi l’ispirazione per diventata castana!!”.

Nel frattempo la 37enne sta affrontando delle novità ben più importanti in famiglia. Sembra infatti che dopo una lite tra il padre e uno dei suoi figli, la Spears abbia deciso di non far più vedere ai suoi ragazzi il nonno.

Mentre dal punto di vista sentimentale le cose si mettono meglio. Il fidanzato Sam Asghari ha sempre più voglia di fiori d’arancio. Parlando con ‘Entertainment Tonight’ il ragazzo ha spiegato: “Il matrimonio? Assolutamente, è nei miei desideri. E’ qualcosa che tutte le coppie dovrebbero fare. Il senso di una relazione è tutto lì, siamo una famiglia. Se e quando ci sposeremo, lo sapranno tutti”.

Scritto da: la Redazione il 5/9/2019.