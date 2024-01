''Sono caduta in basso, ero alla frutta'': Belen torna a parlare del suo periodo nero via social

La showgirl 39enne in Argentina accanto a Elio e agli affetti più cari sorride

Belen Rodriguez torna a parlare della depressione che ha rischiato di farla precipitare, quel periodo nero arrivato quando il rapporto con l’ex marito Stefano De Martino è andato definitivamente in frantumi, anche a causa dei presunti tradimenti del 34enne, quelli che lei ha raccontato senza filtri in tv a Domenica In. “Sono caduta in basso, ero alla frutta”, confessa a una follower, intervenendo in prima persona sul suo profilo social.

Una donna le scrive: “Qualche tempo fa non mi andava più di seguirti. Poi sei mancata per un po’, sei tornata semplicemente vera, una mamma che ama i suoi figli e che sta ancora cercando la sua tranquillità sentimentale”. L’argentina, in grande sincerità, replica: “Ti svelo un segreto, manco io volevo seguirmi più, ero alla frutta. Adesso mi voglio bene di nuovo. Sono caduta in basso ma mi sono rialzata con una diversa consapevolezza. Quindi ti dico viva gli errori commessi, brindo alle nostre fragilità, ai nostri sbagli, perché se li guardiamo in faccia senza paura ci insegnano a essere migliori”.

Poco dopo la showgirl 39enne aggiunge: “Anche io mi piaccio così. Non sopportavo più la mia vecchia Belen! L’ho salutata per bene”. A corredo mette una emoticon di una faccina con gli occhi a cuoricino. Adesso è serena. In Argentina, accanto ai figli, ai suoi affetti famigliari più cari e al fidanzato Elio Lorenzoni, Belen riassapora il gusto delle cose semplici, ma reali. Lontana dalla tv, si riprende i suoi spazi vitali e sorride.

La Rodriguez non ha paura delle critiche, che immancabilmente le arrivano ogni giorno. Non la segnato più così tanto. A un’altra ammiratrice sottolinea: “Non è facile non sentire i maligni. Ma l’amore vince sempre, di questo ne sono convinta”. E’ ‘rinata’, così fa capire.