L'ex Miss Italia Eleonora Pedron e l'attore Fabiano Troiano hanno iniziato il 2024 innamoratissimi a Dubai: foto

La 41enne, dopo la laurea in Psicologia, si è regalata una vacanza romantica col compagno

Il 49enne ha occhi solo per la conduttrice e modella, ora pure dottoressa

Eleonora Pedron, dopo la laurea triennale in Psicologia, conseguita all’Università Cusano lo scorso 18 dicembre, ha trascorso un Natale entusiasmante in famiglia. L’ex Miss Italia ha poi iniziato il 2024 al caldo. La 41enne e il compagno, l’attore Fabio Troiano, sono volati a Dubai.

L'ex Miss Italia Eleonora Pedron e l'attore Fabiano Troiano hanno iniziato il 2024 innamoratissimi a Dubai

La conduttrice e modella, ora anche dottoressa in Scienze e Tecniche Psicologiche, racconta i giorni della vacanza romantica sul social. Si fa vedere mentre bacia il 49enne: alle loro spalle svettano i grattacieli della famosissima località degli Emirati Arabi Uniti.

La 41enne, dopo la laurea in Psicologia, si è regalata una vacanza romantica col compagno

Anche Fabio posta uno scatto in cui è seduto al tavolo a cena accanto alla donna che ama. I loro volti, vicinissimi, si sfiorano. Dietro si vede il lontananza un’enorme ruota panoramica. “Un po’ sfocati ma molto a fuoco!”, scrive lui, aggiungendo un cuore rosso passione.

Eleonora in bikini in spiaggia al tramonto

La Pedron posta anche immagini in cui è spettacolare in bikini in spiaggia: è il modo migliore per dare il benvenuto al nuovo anno, quello in cui, forse, i due convoleranno a nozze. Madre di Inés, 14 anni, e Leon, 13 avuti da Max Biaggi, Eleonora su Troiano a Oggi recentemente ha detto: “Mi dà serenità, leggerezza. I miei rapporti precedenti erano 'avvelenati' dal bisogno che avevo di ritrovare papà e quindi l’uomo perfetto, l’amore sconfinato. Non avevo compiuto del tutto il mio tragitto di figlia, non ero pronta per una relazione matura, alla pari”.

La conduttrice e modella sfoggia il fisico perfetto in due pezzi

Sui fiori d’arancio e la possibilità di un terzo figlio insieme al fidanzato, ha chiarito: “Non escludo né l’uno né l’altro. I miei ragazzi hanno un ottimo rapporto con Fabio. E vivere a distanza (lui abita a Roma, ndr) non mi pesa: lui è sempre via, vola da un set all’altro, non è l’impiegato che torna a casa ogni sera dopo aver timbrato il cartellino”.