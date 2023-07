Anche gli ammiratori della conduttrice insorgono: “Prima è stata ben spremuta, poi scaricata”

Stando a indiscrezioni, il talk di Canale 5 sarebbe affidato a Myrta Merlino

Barbara d’Urso è fuori dai palinsesti Mediaset: cancellato Pomeriggio Cinque. La conduttrice non parla al momento, nell’ultima puntata del suo talk aveva dato appuntamento a settembre. E’ la sorella minore Daniela, classe 1960, a schierarsi completamente con la 66enne. In un post parrebbe quasi desiderare che i fan si scatenino. Li incita alla rivolta? Scrive: “Facciamo rumore, caz*o!”.

Cancellato 'Pomeriggio Cinque', la sorella di Barbara d'Urso incita i fan alla rivolta? ''Facciamo rumore, ca**o!''

“Canale 5 e Barbara D’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più Pomeriggio 5”, si legge nella nota ufficiale dell’azienda. “Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete. Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara D’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali”, si aggiunge ancora. L’era dursiana sembra ormai finita dopo ben 15 anni. Daniela però non ci sta. Pubblica una foto in cui abbraccia Carmelita e scrive: “SOLIDARIETÀ. PUNTO. E FACCIAMO RUMORE. CAZ*O!!!”. Poi aggiunge, in un altro post: "Grazie a tutti per la solidarietà. Porterò a mia sorella tutto il vostro sostegno e il vostro calore. Grazie davvero".

La conduttrice 66enne al momento è fuori dai palinsesti Mediaset

Sono tantissimi i messaggi che arrivano. Anche gli ammiratori di Barbara sono in fermento. “Prima è stata ben spremuta, poi scaricata”, sottolineano. E ancora: “Anni di sacrifici e professionalità. Barbara non avere rimorsi o rimpianti. L’Italia ti ama. L’Italia quella bella e semplice come te!”; “Liquidata con un comunicato stampa asettico, dopo averla spolpata per anni. Questa è Mediaset, chi vuole bene veramente a Barbara non può che essere contento per lei. In futuro magari nuovi lidi in cui non verrà continuamente sabotata, sbeffeggiata e insultata. Noi, saremo sempre al suo fianco. E’ una promessa”; “Quando ho letto la notizia mi è sembrata assurda, io non guarderò più il programma.Quello è il Suo programma non potrebbe mai essere condotto da un'altra persona. Ma si conosce la motivazione?”.

Il post della sorella Daniela

Intanto le voci di corridoio sul pomeriggio di Canale 5 si rincorrono nei corridoi di Cologno Monzese: al timone del nuovo talk della rete ammiraglia di Mediaset ci sarebbe Myrta Merlino, in arrivo da La7. Al momento non ci sono conferme, ma domani, 4 luglio, i gossip si spegneranno. I vertici dell'azienda annunceranno i nuovi palinsesti.