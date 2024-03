Cantante delle Spice Girls costretta a fare la spesa nei discount per permettersi casa: la confessione

Mel B, una delle Spice Girls, oggi fa la spesa nei supermercati low cost nel nord dell’Inghilterra

Ha dovuto risparmiare per poter comprare casa dopo aver perso la sua fortuna

Ha lasciato la California dopo il divorzio ed è tornata a vivere in una cittadina britannica

In molti ricordano Melanie Brown, conosciuta anche solo come Mel B, per essere stata una delle cinque Spice Girls.

Negli ultimi anni però la cantante inglese ha vissuto grandi problemi finanziari, principalmente a causa del suo divorzio.

La 48enne infatti dopo essersi separata dall’ex marito Stephen Belafonte, padre di sua figlia Madison, 12 anni, ha visto praticamente scomparire la sua fortuna.

L'ex Spice Girl Mel B, 48 anni, ha fatto e continua a fare la spesa nei discount come Aldi e Lidl per risparmiare e potersi comprare casa

Nonostante per tanti anni abbia vissuto con uno stile di vita lussuoso in California è dovuta tornare nella modesta casa di sua madre nel nord dell’Inghilterra.

Volendo ritrovare autonomia ha dovuto rimboccarsi le maniche e risparmiare il più possibile nel tentativo di acquistare una casa tutta sua in un Paese dove i prezzi immobiliari sono alle stelle.

Parlando con la BBC ha spiegato: "Negli ultimi due anni ho guardato tante case sapendo che non avevo i soldi per permettermele. Mi sono rimboccata le maniche, ho lavorato e vissuto in modo frugale e quindi ho potuto comprare la mia casa".

Mel B ha quindi fatto sapere che uno dei modi con cui ha messo da parte un po’ di denaro è stato quello di fare acquisti alimentari nei supermercati discount. In particolare ha fatto la spesa da Aldi e Lidl.

"Adoro ancora fare la spesa da Aldi e Lidl (catene di supermercati tedesche diffuse in tutta Europa, ndr), non credo che smetterò mai di farlo a dire il vero. Sono ancora una ragazza di Leeds!", ha raccontato.

Mel ha anche fatto sapere che le piacerebbe le Spice Girls si riunissero e che se fosse per lei la girl band anni ’90 "tornerebbe insieme domani".