''Consiglio di tagliare la chioma e sentirsi libere'': le dicono che coi capelli corti sembra trasandata, Kasia Smutniak replica così

A novembre 2023 ci ha dato un taglio. Ha rinunciato al suo intramontabile long bob e ha scelto un nuovo stile: capelli corti e spettinati. Ma c’è chi la critica per il cambio di look. Molti le dicono che coi capelli corti sembra trasandata, Kasia Smutniak dice la sua. “Consiglio di tagliare la chioma e sentirsi libere”, replica.

Una follower le scrive: “Lei mi è sempre piaciuta…era bellissima! Non che non lo sia adesso…però era da tanti anni che poi non ho visto più nulla…e trovarla così con questi capelli… Ci sono rimasta male! Ha perso un fascino femminile che aveva. Cioè in alcune foto sembra anche…come dire… Non curata…come se si fosse abbandonata!”.

L’attrice 44enne posta nelle storie il commento, senza farsi alcun problema, e risponde: “Cara Nina, non sei l’unica a scrivermi pensieri simili. E’ interessante vedere quanto il concetto del capello lungo è associato alla femminilità, alla bellezza e al benessere in generale. E’ puramente estetica. Nulla di più. Ti consiglio di tagliare la tua chioma lunga, sentire il vento sulla nuca, sentirti libera e leggera almeno una volta nella vita”. Kasia poi conclude: “La femminilità è fatta di così tante sfumature che sarebbe un peccato viverla in un’unica maniera”.

C'è chi la critica perché a novembre scorso ha deciso di cambiare look, la 44enne dice la sua. A molti piaceva di più con l'intramontabile long bob, l'attrice si sente bene così

La Smutniak si fa vedere insieme a una delle sue amatissime galline e aggiunge ironica, facendo riferimento all’animale: “E poi con i capelli lunghi non potrei sentirmi in totale sintonia con le ragazze. Anche lei, che è decisamente una lei, ha optato per un corto. Il vento sulla nuca vale per tutte e due”.