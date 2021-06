Carlos Corona ha fatto l’Esame di Stato: abbracciato a mamma Nina

Carlos Maria Corona ha sostenuto l’Esame di Stato. Il figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona ha finito le scuole superiori. Il 21 giugno è stato il grande giorno. Per celebrarlo, entrambi i genitori hanno voluto condividere sul social una serie di immagini che ritraggono il 18enne davanti all’istituto che ha frequentato, il Gonzaga di Milano (si tratta di un Liceo Classico paritario), mentre esce dopo l’ultimo colloquio delle prove della Maturità. “Orgogliosi di te. Si supera tutto solo se uniti. Love you Carlos Maria”, ha scritto l’ex manager fotografico su Instagram.

Nina ha invece scritto parole in inglese: “Let others pride themselves about how many pages they have written; I’d rather let you boast about the ones you read. Love u my champ”. In uno degli scatti si vede Carlos che sorride, in un altro è abbracciato alla mamma, che lo guarda orgogliosa.

Sembra che così Fabrizio e Nina abbiano deposto nuovamente le armi. Tra i due è scoppiata la pace. Era già successo, sempre per il bene di Carlos, qualche anno fa. Dopo un lungo periodo di litigi era tornato il sereno. Poi nuovamente la tempesta, con accuse reciproche, molte delle quali lanciate pubblicamente. Ora, forse, la tregua definitiva.

Scritto da: la Redazione il 21/6/2021.