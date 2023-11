Sull’altalena di E’ sempre Mezzogiorno ascolta le parole della conduttrice e si commuove

La 59enne, legatissima a Fabrizio Frizzi, coccola la 40enne: “Devi ricominciare a vivere”

Carlotta Mantovan vola a Milano per essere a E’ sempre Mezzogiorno, ospite in tv dell'amica del cuore Antonella Clerici. Una toccata e fuga, dato che nel pomeriggio di lunedì sono già previste le prove in sala per Ballando con le Stelle a Roma. Lei è nel cast. La vedova di Fabrizio Frizzi, madre di Stella, 10 anni, avuta dal famoso conduttore scomparso, versa lacrime sull’altalena del cooking show. Le confessioni della presentatrice 59enne la emozionano. La Clerici parla della figlia della 40enne e lei si scioglie così in lacrime.

Carlotta Mantovan ospite in tv dell'amica del cuore Antonella Clerici: confessioni sulla figlia e lacrime

Antonella prima le domanda di Ballando, vuole sapere se si diverta. “Speravo di divertirmi un po' di più... Barcollo ma non mollo. Sono lì per mettermi in gioco e divertirmi, ma non abbandono il mio credo, di portare i miei dolori in silenzio. E quindi spero di divertirmi un po’ di più”, spiega Carlotta.

La padrona di casa le chiede di Stella, che rimane sveglia fino oltre all’una di notte il sabato per guardare la madre. “Lei è la ballerina di casa e quindi non posso competere con lei: è troppo forte”, dice la Mantovan. Al dancing show ha scoperto un lato del carattere che non conosceva: “La coerenza di rimanere la persona vera e riservata che sono, senza per forza voler mettere in piazza i miei dolori e la mia vita”. “Tu devi ricominciare a vivere", le sottolinea la Clerici. Conosce la sofferenza di Carlotta, dovuta alla perdita di Frizzi. Anche per lei dire addio all’amico è stato un grande trauma, ma è necessario andare avanti.

Antonella poi parla della piccola Stella, che già in un’intervista aveva esaltato. “Spero di crescere abbastanza per tenerla a battesimo, ce lo diciamo sempre io e Carlo (Conti, ndr). Perché Stella Frizzi è una bambina straordinaria, ma è una showgirl che voi non vi immaginate neanche”, precisa. La Mantovan ha gli occhi colpi di lacrime. “Confermo”, dice. La Clerici continua: “E’ tanto più di Fabrizio, di me, di te, di tutti noi, perché è fortissima”.

La giornalista ascolta attenta e si asciuga gli occhi. E’ fortemente emozionata e colpita dall’amore dell’amica per la sua bimba, che ha un futuro, probabilmente in tv, quasi una predestinata.