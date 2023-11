''Il mio gigante'': Elisabetta Gregoraci mostra come il figlio Nathan Falco è più alto di lei ormai di almeno 10 centimetri

Il 13enne è cresciuto moltissimo e l’ha inesorabilmente superata di un bel po'

E’ tornata a Monte Carlo. Elisabetta Gregoraci, dopo l’esaltante vacanza in Vietnam insieme al compagno 32enne Giulio Fratini, alle scoperte degli usi e costumi del posto, riabbraccia il suo piccolo uomo. Come dice lei stessa, “Il mio gigante”. Sul social mostra come il figlio Nathan Falco è più alto di lei ormai di almeno 10 centimetri.

L’ha trovato cresciuto ancora di più. Il ragazzino 13enne pare essersi alzato maggiormente. La showgirl 43enne nelle sue storie condivide la foto accanto a Nathan, nato dall’amore con l’ex marito 73enne Flavio Briatore, a cui rimane legata da un rapporto di stima e amicizia. Il rapporto tra i due rimane ottimo proprio per il bene del pargolo, che, entrato nell’adolescenza, ha anche superato la bella madre.

Elisabetta è alta 174 centimetri e pesa circa 55 chilogrammi. Accanto al figlio ora pare essersi ‘rimpicciolita’. Lei lo fa vedere a tutti orgogliosa, euforica. Nathan è la sua ragione di vita più importante, essenziale. E il pensiero che possa andare in collegio in Svizzera, come vuole il papà, l’atterrisce. Anche se sa che è per il so bene. Ma sarà lui a decidere, come ha sottolineato pure sul social. Intanto lo abbraccia e fiera lo fa vedere sempre più grande, indipendente. E’ il suo orgoglio, il suo piccolo campione.