Carlotta e Nello di Temptation Island, la proposta di nozze al GF Vip: le immagini

Carlotta e Nello di Temptation Island si regalano un ‘happy end’ da favola: Sorrentino fa alla Dell’Isola una romantica proposta di nozze al GF Vip. Finalmente la simpatica bionda ha servita su un piatto d’argento la sorpresa della vita dall’uomo che ama, ma che ha sempre rimproverato per la mancanza di fantasia nel loro lungo e avvincente rapporto.

Carlotta esce in passerella e tra mille palloncini a forma di cuore vede spuntare Nello: non può abbracciarlo, ma lo ascolta con attenzione. Il biondo, emozionatissimo, non riesce quasi a parlare, alla fine ce la fa e le domanda: “Mi vuoi sposare?”.

La Dell’Isola è felice, la sua gioia, appena viene lasciata libera di parlare dal Big Brother, esplode. Urla un lunghissimo “sì”, poi non può fare a meno di chiedere a Nello: “Hai fatto il bravo mentre non c’ero?”. La sua proverbiale gelosia rimane immutata…

Sorrentino la rassicura, poi le annuncia: ”Appena esci è tutto pronto, ho preso casa per noi due!". "Ha sempre fatto il bravo!", assicura Signorini, "L'ho fatto seguire dai paparazzi”. Carlotta rivela che sono anni che aspetta e che ci metterà pochissimo a preparare tutto per le nozze alle quali inviterà tutti i concorrenti del GF Vip, chiaramente, e soprattutto Alfonso.

Nello le dice di frugare tra i fiori che le ha regalato, lì Carlotta trova un anello bellissimo e lo mette al dito. I due, tra battute e sguardi innamorati, sofferenti per la lontananza, si salutano. Non è finita qui però, perché Carlotta, da lì a poco eliminata definitivamente dal reality, ritrova il fidanzato in studio. Lui le regala un bacio appassionato: sono congiunti e finalmente possono tornare a stare l’una nelle braccia dell’altro.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/2/2021.