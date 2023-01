Carolina Marconi e il compagno Alessandro Tulli in vacanza in montagna: dopo il tumore c'è solo la felicità, foto

L’ex ‘vippona’ 44enne a Folgaria, in Trentino, sulla neve col 40enne e la cognata

La venezuelana si prende una pausa dal GF Vip e pensa all’amore

Carolina Marconi fa una pausa dal GF Vip e pensa all’amore ‘ad alta quota'. Con il compagno Alessandro Tulli si diverte sulla neve in montagna: è a Folgaria, in Trentino, a sciare insieme al 40enne e la cognata Carlotta Tulli e altri amici. Dopo aver sconfitto il tumore al seno, per cui continua la terapia e fa tutti i controlli, ora la ‘vippona’ 44enne pensa solo alla felicità.

Carolina Marconi e il compagno Alessandro Tulli in vacanza in montagna: dopo il tumore c'è solo la felicità

Sorridente, innamorata e felice Carolina condivide con i follower i suoi giorni pieni, tra relax e divertimento. Bacia il suo Alessandro, l’uomo che in un momento tanto drammatico della sua vota non l’ha lasciata sola un istante, donandole forza e il calore necessario per non arrendersi mai.

L’ex ‘vippona’ 44enne a Folgaria, in Trentino, sulla neve col 40enne e la cognata

La venezuelana si prende una pausa dal GF Vip e pensa all’amore

La Marconi è stata eliminata dal GF Vip lo scorso 3 novembre, nella Casa si è sentita poco capita e non ne ha fatto mistero anche dopo esserne uscita, sui social. Ora, sempre presente al serale del programma, riesce a ritagliarsi uno spazio per la vacanza.

Carolina è finalmente spensierata dopo il dramma vissuto

Tra sciate, pranzi in baita e serate allegre, la Marconi si rigenera, pensando al futuro. Desidera essere mamma, appena potrà. Proprio al reality ha raccontato: “Sono riuscita solo a prelevare un ovulino, so che la probabilità di avere un figlio è del 5% ma io non perdo la speranza. Avrò un figlio e gli dirò che la mamma è stata brava, non ha mai mollato, perché lo ha sempre voluto”.