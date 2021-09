Carolina Marconi torna a casa dopo la chemioterapia e trova una sorpresa che la commuove

Carolina Marconi torna a casa dopo la chemioterapia. Ha concluso il sesto ciclo di chemio bianche e trova ad attenderla una sorpresa che la commuove. Le nipotine la lasciano a bocca aperta e le riempiono in cuore di gioia. La showgirl nell’appartamento a Roma, dove vive col compagno, scopre una stanza piena di palloncini, la tavola apparecchiata splendidamente, fiori e biglietti: è tutto per lei.

Sul social l’ex gieffina 43enne confida il suo stato d’animo: “Ero così ansiosa per la chemio di oggi”. La sua lotta contro al tumore al seno, scoperto la primavera scorsa e per cui è stata operata, continua. Come recita il suo motto, “non si molla un caz*o”.

VIDEO

La bella showgirl si fa vedere con una delle tante parrucche che indossa, stavolta è “ricciolina”, così dice lei ai follower a cui ogni giorno, col sorriso, racconta un calvario che l’ha segnata ma anche resa più forte. Va in ospedale per la chemio: ci rimane per ben 5 ore.

“Oggi 29/09/21 o (cavolo è passata la mezzonotte quindi ieri) ho fatto il 6 sesto ciclo di chemio bianche, ne mancano ancora sei 6 cicli…poi ho finito tutto yuppyyyy! Farò una grande fiesta”, confessa. Come raccontato in tv, concluderà la sua cura contro il cancro il prossimo 11 novembre.

Carolina mentre fa la chemio guarda un video sul telefonino e si distrae, poi, finita la chemio torna a casa e trova ad attenderla una sorpresa speciale. Le nipotine la attendono con ansia, le donano fiori, per lei palloncini a forma di cuore. “Sei la donna più forte e determinata che conosciamo”, le scrivono su un biglietto. E ancora: “Grazie per l’amore che ci dai ogni giorno… Grazie per ogni singolo momento. Grazie per esserci sempre. Ti amiamo tantissimo”. Jasmine e Kylie, le due bambine, l’adorano, come pure i suoi due cagnolini.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/9/2021.