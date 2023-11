La 45enne in tv si commuove fino alle lacrime parlando del figlio che vorrebbe

Sul tumore: “Sono passati due anni e ho imparato tanto, soprattutto a non sprecare tempo”

Carolina Marconi in tv si commuove fino alle lacrime. Parla del figlio che vorrebbe con compagno Alessandro Tulli. A Verissimo dice: “Il sogno di diventare mamma è più forte di tutto”. Per avere una gravidanza dovrebbe interrompere le cure mediche. "Oggi sto bene, ho affrontato tutto e sono venuta qui a dire solo cose belle”, sottolinea. E’ guarita dal tumore al seno. Dopo l’operazione e la chemioterapia, ha i controlli di routine. Sono importantissimi: ogni sei mesi ecografia e mammografia, ogni anno la tac. Ma il tempo passa è c’è sempre quel desiderio di cicogna che non passa in secondo piano.

Carolina Marconi vuole interrompere le cure mediche? ''Il sogno di diventare mamma più forte di tutto'', confessa

“Sono passati due anni e ho imparato tanto, soprattutto a non sprecare tempo”, dice la 45enne. Desidera un bambino. Per averlo deve interrompere le cure. “Io non mollo”, sottolinea con la voce rotta. "Vorrei avere modo di adottare un bambino, ma mi è stata negata questa possibilità perché ho avuto un tumore al seno, spero passi la legge per l'oblio oncologico”, prosegue.

La Marconi sta combattendo una battaglia ulteriore sulla legge. "Siamo un milione di persone guarite per la medicina - spiega - Oggi hanno approvato questa legge del diritto all'oblio alla Camera dei Deputati, deve ancora andare al senato: dopo dieci anni potresti riprendere in mano la tua vita, la tua dignità, la tua libertà. Ma dieci anni sono tanti. Io vorrei sperare che quando andrà al Senato questi dieci anni diventano cinque, perché così si dà la possibilità di tutte le donne come me di avere figli, un mutuo, una assicurazione. Avremmo il diritto di vedere ridotti questi anni a cinque, ma non dieci. Poi magari si faranno dei decreti attuativi da esaminare caso per caso”.

La 45enne in tv si commuove fino alle lacrime parlando del figlio che vorrebbe

Il cancro la segnata. “Ho affrontato cure che non mi facevano alzare dal letto, cure che mi aiutavano a vivere ma che in quel momento rendevano la mia vita impossibile per gli effetti che rilasciavano. La forza me la dava solo il poter pensare 'al dopo', provavo a essere positiva e ricordo che sognavo sempre, questo mi ha aiutata molto”, racconta.

Non riesce a frenare la sua commozione

"Recentemente mi hanno scoperto una macchia al fegato, avevo paura fosse una metastasi ma fortunatamente è una macchia benigna - chiarisce ancora Carolina - La malattia mi ha insegnato molte cose, la prima a non sprecare il tempo. Ricordo ancora il giorno della diagnosi, avevo iniziato a fare dei controlli perché volevo un figlio ed è stato così che ho scoperto il tumore. Oggi provare ad avere un bambino significherebbe mollare le cure ma voglio crederci, voglio sperare nel futuro".