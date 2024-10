La 25enne avrà la sua prima figlia dall’attaccante dell’Empoli, in prestito al Torino, Pietro Pellegri, 23 anni

I due hanno ufficializzato la loro storia d’amore l’estate 2023 ed è già famiglia…

Carolina Stramare si fa vedere in forma smagliante al settimo mese di gravidanza. Il pancione è cresciuto e lei lo mostra fiera nella sua nuova campagna del brand Kiabi, collezione fall winter. Indossa un mini abito in maglia beige con sotto stivali al polpaccio in tonocon tacco alto, sopra mette un cardigan color panna. A completare il look anche un trench. “Il problema è che sei illegale pure da mamma”, commenta un follower regalandole un complimento.

L'ex Miss Italia Carolina Stramare mostra il pancione al settimo mese nella nuova campagna, la bimba dovrebbe nascere a inizio 2025

L’ex Miss Italia incinta preferisce look comodi, proprio come quello che porta, e caldi. Il suo bebè, una bambina, nascerà i primi di gennaio 2025, per la felicità del papà. La 25enne dall’estate 2023 è legata a Pietro Pellegri, 23 anni, calciatore dell’Empoli in prestito al Torino. I due non vedono l’ora di tenere la piccola tra le loro braccia.

La 25enne avrà la sua prima figlia dall’attaccante dell’Empoli, in prestito al Torino, Pietro Pellegri, 23 anni

Riceve molti complimenti per la sua forma fisica e il suo look griffato Kiabi

“La bimba sta bene, dall'ultima eco di controllo cresce, in questo periodo ha iniziato a scalciare un po' più forte, soprattutto di sera, infatti la notte sto iniziando a dormire un pochino meno”, aveva fatto sapere la Stramare alle fan nelle sue storie poco tempo fa. Lei e il compagno hanno già deciso come chiamarla. Partorirà a Genova, dato che sia la sua famiglia che quella di Pellegri vivono nel capoluogo ligure, in cui i due sono nati. In questo modo la modella avrà vicino chi potrà darle una mano con la bebè.