Vacanze finite, Carolyn Smith torna a fare la chemioterapia: ''I medici aiutano me, io aiuto i medici''

La 63enne, che tornerà a Ballando con le Stelle, sempre alle prese con la battaglia contro ‘l’intruso’

Non c’è purtroppo fine alla sua battaglia per la recidiva del tumore al seno

Carolyn Smith non smette di lottare contro la recidiva del tumore al seno, quello scoperto per la prima volta nel 2015. Le vacanze sono finite in tutti i sensi, la 63enne torna a fare la chemioterapia. “I medici aiutano me, io aiuto i medici”, sottolinea in un video condiviso sul suo profilo su Instagram.

“SPA DAY!!!! Ricomincia la mia routine. Ormai le vacanze sono finite e si lavora full immersion. Sono orgogliosa che ho mantenuto la mia promessa, che dovevo stare lontana dal telefono, lavorare poco e pensare a stare bene”, scrive Carolyn. Dal 28 settembre prossimo si riprende il posto come presidente di giuria a Ballando con le Stelle. L’avventura in tv continua. Come, però, continua strenuamente la sua battaglia contro ‘l’intruso’.

“Buongiorno a tutti, finita la vacanza! - sottolinea la Smith - Si ricomincia con lei”. La ex ballerina e coreografa indica con un dito la flebo di chemio. Poi aggiunge: “Sto bene, spero che qualche giornale del web, non quelli ufficiali, non cominci a dire che sto male, sono morta…”. Fa un segno scaramantico con le mani: le corna.

“Sto bene, devo fare, diciamo, questo ‘spa day’. Non è uno spasso, preferirei non farlo. Ma devo. Allora lo affronto con la massima positività: è l’unica cosa che posso fare. Ho sempre giurato: ‘I medici devono aiutare me, io aiuto i medici’. Come posso farlo? Essendo positiva. Anche quando la situazione non è proprio positiva”, precisa ancora Carolyn. E conclude inviando uno “smile a tutti” e augurando una buona giornata ai suoi numerosissimi follower.