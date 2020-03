Caterina Balivo copia Sonia Bruganelli il suo format sul social molto simile a quello della bionda

Caterina Balivo copia Sonia Bruganelli. Il suo format sul social, quello di “My Next Book”, trasmissione che ogni giorno conduce in diretta su Instagram ideata dal marito Guido Maria Brera, è molto, molto simile a quello della produttrice 46enne, “I libri di Sonia”. Solo che la moglie di Paolo Bonolis ha iniziato a proporlo, sia su Sdl Tv che sull’account social del canale della web tv, da almeno sei settimane fa.

In entrambi i programmi la mora e la bionda si danno appuntamento con scrittori noti o emergenti per parlare di libri e recensirli insieme a loro. La bella 40enne ha uno stile assai differente da quello di Sonia, ma, è quasi impossibile non notarlo: i format sono praticamente uguali…

“Ho deciso di lanciare questo format in cui tu intervisti uno scrittore al giorno che parlerà di un suo libro che tu non hai letto. Si intitolerà ‘My Next Book’ e andrà in onda ogni giorno su Instagram”, aveva annunciato Brera lo scorso 22 marzo. E così è stato.

Ogni giorno Caterina si dà un gran da fare per organizzare al meglio la trasmissione. In casa insieme al marito ha organizzato un set. Quotidianamente è prevista anche una call in video conferenza in cui, insieme ad altri collaboratori, costruisce la scaletta di “My Next Book”.

Sul suo account Sonia Bruganelli pure sponsorizza il suo programma, “I libri di Sonia”, dando appuntamento a lettori appassionati e ai follower che in questi difficile periodo di quarantena a causa dell’emergenza Coronavirus possono trovare svago davanti a un romanzo che possa invogliarli a leggere e a trascorrere più velocemente le giornate. Intento lodevole, sicuramente, a cui ha il merito di aver pensato prima, però.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/3/2020.