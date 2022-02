Caterina Balivo, la lista delle 10 cose imparate a 42 anni: 'Allenarmi tutti i giorni se voglio mangiare tanto e poi...'

Caterina Balivo in occasione del suo compleanno, celebrato in montagna in baita con marito, figli ed amiche, fa un elenco, è la lista delle 10 cose imparate a 42 anni. Gli ultimi 365 giorni della sua vita sono stati utili a capire molte cose.

La conduttrice, in tv giudice de Il Cantante Mascherato, show condotto da Milly Carlucci il venerdì sera su Rai Uno, svela la sua lista a Vanity Fair. La prima delle cose imparate è “non programmare sempre tutto”. Caterina Balivo vuole pure lasciarsi andare, per non accumulare troppo stress.

Al secondo posto la presentatrice mette: “Divertirmi di nuovo con le amiche come facevo un tempo”. Guido Maria Brera e i due figli, Guido Alberto, 9 anni, e Cora, 4, sono la sua gioia, ma stare tra donne è sempre una favola.

La Balivo poi si propone di “non dire mai MAI”. E non solo: “Allenarmi tutti i giorni se voglio mangiare tanto, come faccio da sempre. Non chiedere tutti i giorni ai miei figli com’è andata a scuola..tanto rispondono sempre ‘bene!’. Non chiedere a mio marito com’è andata al lavoro, tanto risponde sempre ‘male!’. Non riempirmi la giornata di ‘slot’ tipo scalette televisive”.

A chiudere l’elenco arrivano le ultime tre cose imparate: “Non stare più con persone noiose, solo perché le conosci da sempre. Chiudermi in stanza e ballare da sola con la musica a palla. Essere più permissiva con me stessa”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/2/2022.