Caterina Balivo ha chiamato nel suo nuovo programma Rai l'amica Elena Santarelli: la bionda opinionista a 'La Volta Buona'

Caterina Balivo soffre con gli ascolti. Si rimbocca le maniche e non molla, prima che il confronto con Serena Bortone, che l’ha preceduta, diventi pericoloso. Nel suo nuovo programma in onda su Rai Uno dalle 14 alle 16 ogni giorno dal lunedì al venerdì ha chiamato un’amica a darle ancora più forza. A La Volta Buona arriva la bionda Elena Santarelli in veste di opinionista.

Si parla di nutrizione per i più piccoli. Si parte dalla notizia che ha meravigliato tutti: una maestra ha rimproverato una mamma per la merendina data al figlio da gustare a ricreazione. Per la docente sarebbe troppo sostanziosa. “Così rischia di ingrassare”, avrebbe detto l’insegnante alla donna, che ha raccontato tutto sui social, sfogandosi. La conduttrice 43enne fa partire un servizio e poi accoglie gli opinionisti in studio. Tra questi c’è la showgirl 42enne, sposata con Bernardo Corradi e mamma di Giacomo, nato nel 2009, e Greta, venuta al mondo nel 2016.

Tra la Balivo e la Santarelli c’è grande feeling. Le due si frequentano anche nella vita di tutti i giorni. Lo svela subito Elena, che a Caterina, che le definisce “mamma attenta” e chiede cosa ne pensi della questione, dice: “Sono anche una nutrizionista per le amiche, perché, quando usciamo a cena, tu mi dici sempre: ‘Ordina quello che prendi te che tanto va bene!’”. “Sì, è vero, io mi affido a Elena - replica la presentatrice - Io prendo la stessa cosa sua, perché sicuramente farà bene. Perché, se comincio a ordinare io, diciamo che mixo”. “Ordiniamo cose giuste, per andare a dormire serene e svegliarci al mattino non gonfie”, controbatte la Santarelli.

La 43enne complice, la coinvolge nel parlare di bambini e merendine da portare a scuola, poi anche nel gioco da casa

Elena racconta che i suoi figli hanno due snack al mattino da portare a scuola: “Giacomo mangia salato, Greta dolce”. Sottolinea anche l’esigenza di molte donne di essere veloci nel dare la merenda al figlio, dati gli impegni lavorativi. Qualche volta si può sbagliare. Parla pure di chi non ha le possibilità economiche per far mangiare ‘sano’ il proprio piccolo. E’ molto sicura e precisa nel dare il suo contributo alla discussione. Poi l’argomento si chiude.

Elena così affianca Caterina nel gioco con i telespettatori che chiamano da casa. La Balivo se la mette accanto in piedi e la coinvolge più volte. Poi la saluta e ringrazia. “A presto!”, le dice. Chissà se la chiamerà come presenza fissa in trasmissione.