Chiara Ferragni mostra la nuova casa extra lusso quasi ultimata, piovono critiche per lo stile decorativo: guarda

Chiara Ferragni è orgogliosissima. Sui social mostra la nuova casa extra lusso a Milano. E’ quasi ultimata, la 36enne è fiera delle scelte fatte. Gli architetti a cui si sarebbe rivolta dovrebbero essere Filippo Fiora e Federico Sigali di 13.1 Architecture & Decor. Non vede l’ora di traslocare col marito 33enne Fedez e i due figli Leone e Vittoria, 5 e 2 anni, nell’attico acquistato poco lontano da dove viva adesso, nelle nuove Residenze Libeskind 2 a CityLife. “La nuova casa è quasi pronta”, scrive, postando tante foto dell’abitazione. I follower però non ne paiono conquistati: piovono critiche per lo stile decorativo scelto.

Chiara Ferragni mostra la nuova casa extra lusso quasi ultimata, piovono critiche per lo stile decorativo

C’è il bagno rosa di Vittoria, uno grigio, una scala che sale a spirale e divide la zona giorno al piano inferiore da quella delle camere da letto, all’ultimo piano. La 36enne e il marito hanno voluto la doccia con cromoterapia.

C’è una stanza circolare con armadi con pavimento intarsiato, con spicchi di parquet chiaro alternati con quello scuro: una raggiera vera e propria.

Anche il terrazzo sembra stretto, da quel che appare. E’ vero, gira tutto intorno all’attico, ma non è certo in centro, vista Duomo. Decisioni discutibili, per gli utenti, anche quelle fatte per il soffitto, sempre a spicchi bianco e senape in una stanza, e la vasca da bagno.

Il bagno rosa di Vittoria per molti è "un orrore"

“Preferisco di gran lunga l’appartamento attuale”, le sottolinea una fan. “Per adesso non mi piace: è un insieme di stili che cozzano tra loro. Il bagno rosa con il lavabo grigio è horror”, le fa sapere un’altra. E ancora: “Senza gusto!! E’ proprio vero che i soldi non comprano l’eleganza”; “FORZATURE senza SENSO mi dispiace l’architettura è un cosa SERIA”; “Ogni ambiente sembra buio e stretto, a me non piace per niente”; “Ma con tutti i soldi spesi in questo appartamento super lusso, non era meglio un mega villone da soli, piscina e quant’altro…"; “Sembra la casa di mia nonna”; “Fa schifo”.

"Sembra la casa di mia nonna", le scrive qualcuno

Nonostante i moltissimi ‘like’, inevitabili per chi come l’influencer ha quasi 30 milioni di fan, i commenti sono impietosi. Ma forse qualcosa cambierà quando sarà completamente arredata e arriverà l’inevitabile tour.