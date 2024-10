Stando al settimanale tra la showgirl 44enne e l’imprenditore 32enne sarebbe definitivamente finita

“Briatore farebbe i salti di gioia per ritornare con la sua Ely, ma per il momento la coppia non si è ricomposta”

Elisabetta Gregoraci sarebbe nuovamente single e nuovamente molto vicina all’ex marito 74enne, padre di Nathan Falco, 14 anni, con cui è stata sposata dal 2008 al 2017 e che è sempre rimasto una presenza costante nella sua vita. Oggi parla delle cause della presunta rottura tra la showgirl 44enne e il fidanzato, facoltoso imprenditore toscano, 32enne. “Fratini avrebbe sempre mal tollerato la presenta di Briatore”, svela il settimanale.

''Fratini avrebbe sempre mal tollerato la presenza di Briatore'': Oggi parla della cause della presunta rottura tra la Gregoraci e il fidanzato

Una persona vicinissima alla calabrese avrebbe fatto sapere al giornale: “Stavolta con Giulio è davvero chiusa. Chissà se lei ha capito che è proprio finita!”. Il rapporto si sarebbe pian piano slegato. Anche i giorni a Capri con Giulio non sarebbero stati che l’ultimo tentativo di Elisabetta di salvare la relazione.

Stando al settimanale tra la showgirl 44enne e l’imprenditore 32enne sarebbe definitivamente finita

“Dopo due anni, la parola fine è stata scritta negli ultimi giorni di settembre. Prima c’era stata un’estate tutta in salita, solcata da incomprensioni, litigi e continui tira e molla, che ha spinto Elisabetta a fine settembre a lasciare Giulio Fratini. Una discussione animata, un po’ di lacrime versate e la consapevolezza che qualcosa di profondo si era ineluttabilmente spezzato in quell’amore in cui tanto aveva investito”, scrive Oggi.

La storia d’amore tra la Gregoraci e Fratini sarebbe arrivata ai titolo di coda anche per colpa di quell’ex marito ‘ingombrante’: “Incompatibilità insormontabili sarebbero alla base di questa frattura, aggravate dalla presenza costante di Flavio Briatore nella vita di Elisabetta, presenza da sempre mal tollerata da Fratini. A ciò si aggiunge anche la profonda sensibilità al fascino femminile da parte di quest’ultimo, che ha più volte privatamente scatenato la gelosia della Gregoraci”.

Stando al giornale lei e Flavio si sarebbero molto riavvicinati, ma la coppia non si sarebbe "ricomposta"

Il settimanale infine confida: “Briatore farebbe i salti di gioia per ritornare con la sua Ely, ma per il momento la coppia non si è ricomposta”. Insieme si fanno vedere spessissimo, però, anche in tv, in seconda serata su Rai2. Nella trasmissione della Gregoraci, Questioni di stile, grande risalto viene dato a I Segreti di Casa Briatoraci, in cui lei intervista Flavio.