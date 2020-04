Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno commentato pubblicamente il ritorno di fiamma tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. Quest’ultimi sono tornati insieme dopo circa un anno dalla scoperta da parte di lei di una serie di tradimenti compiuti da lui. Giulia nel frattempo ha anche scritto un libro, che ha scalato le classifiche, in cui ha raccontato per filo e per segno cosa è accaduto al loro rapporto. Poi però dopo una breve parentesi tra le braccia del pilota Andrea Iannone, l’influencer è tornata a fare coppia fissa con Damante, con cui sta trascorrendo anche la quarantena.

Intervistata da ‘Chi’, Cecilia, 30 anni, ha detto: “Sono a favore dell’amore. Non vivo nella loro testa ma, se non riescono a fare a meno l’uno dell’altra, è giusto così. Mi fido di Andrea? Siamo giovani e ognuno vuole godere le opportunità che la vita gli offre, lui è molto desiderato e quello è il gioco finché, crescendo, non ha trovato il grande amore”.

Ignazio, 27 anni, che è molto amico di Damante, ha poi aggiunto: “Andrea si è divertito molto in questi anni, ma poi arriva un momento in cui quella vita non ti dice più niente. Forse Andrea ha capito che il suo posto è quello in cui sta adesso. Sono imparziale su questo tema, ma se è la terza volta che torni con una persona alla fine è lei la donna, perché se è passato tutto quello che non doveva passare e Andrea e Giulia sono ancora lì, vuol dire che c’è qualcosa di forte fra di loro. Ricordo quando Andrea mi chiamava per uscire e io ero a casa con Cecilia e capiva che gli mancava qualcosa, spero che sia il momento giusto anche per lui per stare bene”.

8/4/2020